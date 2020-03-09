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أخبار العالم

أوروبا تدخل مرحلة الرعب من كورونا.. ارتفاع عدد الحالات في هولندا

الإثنين 09/مارس/2020 - 04:06 م
مكافحة فيروس كورونا
مكافحة فيروس كورونا
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محمد علي

أعلنت الحكومة الهولندية عن ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد إلى 321 حالة جديدة، وهو الأمر الذي يرفع حالة القلق في البلاد، وفق ما ذكرت وسائل إعلام بريطانية.


وبعد الإعلان عن وفاة أول حالة بالفيروس فى هولندا، ذكر المعهد الوطنى للصحة العامة والبيئة، التابع لوزارة الصحة والرفاهية والرياضة الهولندية، أنه جرى نقل 5 من المصابين الجدد للمستشفى، فيما تم حجر الباقين صحيا فى منازلهم، حسب ما نقلت صحيفة "نيذرلاندس تايمز" الهولندية، والتى أشارت إلى أن 101 من المصابين أُصيبوا بالعدوى خلال وجودهم خارج البلاد أو من خلال الاتصال مع شخص أُصيب وهو بالخارج، فيما لم يُعرف مصدر إصابة الـ27 الآخرين.


ويأتي القلق بعدما أصبحت إيطاليا بؤرة للوباء في أوروبا، مع ارتفاع أعداد القتلى والمصابين، ومع اخضاع قرابة 14 مليون شخص في الحجر الصحي، بعزل مدنهم، ومنع الخروج أو الدخول إليها، إلا بشروط معينة.


وارتفعت حالات الإصابة بكورونا في ألمانيا وفرنسا وبريطانيا وإسبانيا، ولهذا يعد إعلان هولندا باعثًا للقلق في كل أوروبا.

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