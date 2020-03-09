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محافظات

زراعة الجوجوبا والجاتروفا.. حل مشكلة الصرف الصحي وخلق فرص عمل في البحر الأحمر

الإثنين 09/مارس/2020 - 04:56 م
زراعة الجوجوبا
زراعة الجوجوبا
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إبراهيم جادالله
وقع محافظ البحر الأحمر اللواء عمرو حنفي، صباح اليوم الإثنين بديوان عام المحافظة،بروتوكول تعاون مع هيئة تنمية الصعيد برئاسة اللواء سامي الشناوي، بهدف حل مشكلة الصرف الصحي من خلال استغلال المياه الناتجة من محطة المعالجة الثلاثية للصرف الصحى فى زراعة نبات الجوجوبا والجاتروفا وغيرهم من النباتات الاخرى ذات القيمة الاقتصادية المرتفعة.

حيث سيتم زراعة ألف فدان من هذه النباتات، مما يخلق فرص عمل للشباب لأن النشاط الزراعي نشاط كثيف للعمالة. 

وتضمن اللقاء عرضا تفصيليا للرؤية الإستراتيجية للتنمية والاستثمار بمحافظة البحر الأحمر ، وكذلك الفرص الاستثمارية المتاحة ومنها (التعدينية والبترولية والتجارية والترفيهية والسياحة العلاجية )، مما يخلق انتعاشا اقتصاديًا بالمحافظة.

بدوره قال محافظ البحر الأحمر: هدف البروتوكول حل مشكلة الصرف الصحي من خلال إقامة زراعات علي المياه الناتجة من محطة المعالجة الثلاثية، إضافة إلى خلق فرص عمل جديدة للشباب، مشيرًا إلى أن المشروعات التي ستقام علي أراضي المحافظة تستهدف الحفاظ علي البيئة السياحية الفريدة علي طول ساحل المحافظة مع ضرورة توجيه كافة الأنشطة التعدينية والصناعية غرب سلاسل جبال البحر الأحمر.

من جانبه أكد رئيس هيئة تنمية الصعيد علي أهمية دعم وزيادة الاستثمار بمحافظة البحر الأحمر ووضعها علي خريطة أكبر المحافظات الاستثمارية في مصر وانه يجب السعي إلي التسويق والترويج للمشروعات حتى يتم تنفيذ مزيدًا من المشروعات المطروحة علي أرض المحافظة الساحلية.

حضر الاجتماع الدكتورة يسرا عطية نائب محافظ البحر الأحمر و اللواء عبدالفتاح تمام سكرتير عام المحافظة و اللواء عاطف وجدي رئيس مدينة الغردقة و اللواء صلاح الجمل مدير إدارة الاستثمار بالمحافظة.
زراعة الجوجوبا والجاتروفا.. حل مشكلة الصرف الصحي وخلق فرص عمل في البحر الأحمر
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