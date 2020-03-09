مسرحية "حيضان الدم" بالمهرجان الإقليمي لفرق إقليم شرق الدلتا









تواصلت عروض المهرجان الإقليمي للفرق المسرحية بإقليم شرق الدلتا الثقافي على مسرح قصر ثقافة الزقازيق بالعرض المسرحي "حيضان الدم" لفرقة قصر ثقافة ديرب نجم، العمل تأليف محمد موسى، إخراج السيد الدميري، أشعار سيد الأباصيري، استعراض طارق جابر، هندسة صوتية مجدى فرج، موسيقى وألحان رجب الشاذلي، سينوغرافيا د. نبيل الحلوجي، مخرج مساعد حمادة عبد السلام، مخرج منفذ سمير عبد العظيم.





تدور أحدث العرض فى إطار درامي صعيدي حول قضية الثأر بين عدد من الأفراد ومن بينهم إمراة تدعى جميلة التي تسعى بكل قوتها كي تقتل من قتل أباها، وشخصية حسان صاحب الثأر والمسئول عنه ولكنه رافض بشكل قاطع فكرة القتل والدم، وشخصية فوز الغزية التي أخذوا ابنها عنوة وتم قتله فتشعر أنها بلا أمل فتقرر الانتقام من الكل، فتحبك العقد والأعمال السحرية واستخدام الرمل انتقاما لابنها وانتقاما لحبها من جابر الذي لا يفكر فيها كزوجه، ويأتي بعدها طابور من المستفيدين كجابر نفسه الذي يريد جميلة ويسعي إليها، ونري شخصية ديب الذي يصارع بدهاء ومكر من أجل الحفاظ على قبيلته، وفوز تؤثر على الكل وعلى جميله وهي تجلس أمام مرآتها في انتظار حامد الذي ساقه القدر لموت محتوم ليزرع نبته أخري في حوض الثأر المستمر.





حيضان الدم أداء وتمثيل مجموعة من النجوم والمواهب الشابة ومنهم فخري علوان، فاطمة زكى، تغريد محمد، رضا محمود، كريم محمود، حازم الجمال، على فكرى، يحيى زكريا، أحمد عادل، محمد البنا، مي مجدى.



