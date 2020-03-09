عبد العال: الصحة العالمية لا تشترط شهادة كورونا من العاملين المصريين

طالب رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال، الدول التي تشترط حصول العاملين المصريين لديها على شهادة تفيد بخلوهم من فيروس كورونا، بإعادة النظر في هذا الإجراء، والعمل في المقابل وفقا للتعليمات المتبعة من منظمة الصحة العالمية في هذا الشأن.





وقال عبد العال - خلال الجلسة العامة لمجلس النواب إنه لا يجب أن يخضع الجميع لهذا الإجراء أو أن تشترط بعض الدول الحصول على هذه الشهادة، مضيفا :" أتمنى من بعض الدول التي طلبت ذلك إعادة النظر والعمل وفقا لتعليمات منظمة الصحة العالمية، لأنه ليس مطلوبا من الجميع إجراء هذه التحاليل".





كما طالب رئيس مجلس النواب الحكومة بتسهيل إجراءات حصول العاملين بالخارج على شهادة تفيد بخلوهم من فيروس كورونا، وحل أي مشاكل للازدحام أمام إدارة المعامل المركزية بوزارة الصحة.



