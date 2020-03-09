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رياضة

سيراميكا كليوباترا يتعادل مع الترسانة في الشوط الأول 1-1

الإثنين 09/مارس/2020 - 04:07 م
سيراميكا والترسانة
سيراميكا والترسانة
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عبدالله هشام

انتهت احداث الشوط الاول بالتعادل الايجابي بين فريق الترسانة وضيفه سيراميكا كليوباترا بنتيجة هدف لكل منهما في المباراة المقامة حاليا علي ملعب حسن الشاذلي ضمن منافسات الجولة السابعة عشر من مسابقة دورى القسم الثاني لمجموعة القاهرة.

تقدم فريق الترسانة في الدقيقة ١٧ من عمر اللقاء وتعادل كليوباترا في الدقيقة الاخيرة من الشوط عن طريق أحمد غنيم.

وبدأ هيثم شعبان المدير الفني للفريق سيراميكا كليوباترا تشكيل المباراة  كالتالي:
محمود شكرى ، مصطفي صابر ، خالد الحسيني ، احمد حاتم ، محمد جمال ،عاشور الادهم ، حسني ذكي ، ضياء قنديل ، عبدالله بيكا ، شادي حسين ، احمد غنيم

ويحتل فريق سيراميكا كليوباترا المركز الأول في جدول ترتيب مجموعة القاهرة برصيد٣١ نقطة بينما جاء الترسانة في المركز ال ١١ " قبل الاخير " برصيد ١٤ نقطة.
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