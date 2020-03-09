سيراميكا كليوباترا يتعادل مع الترسانة في الشوط الأول 1-1





انتهت احداث الشوط الاول بالتعادل الايجابي بين فريق الترسانة وضيفه سيراميكا كليوباترا بنتيجة هدف لكل منهما في المباراة المقامة حاليا علي ملعب حسن الشاذلي ضمن منافسات الجولة السابعة عشر من مسابقة دورى القسم الثاني لمجموعة القاهرة.





تقدم فريق الترسانة في الدقيقة ١٧ من عمر اللقاء وتعادل كليوباترا في الدقيقة الاخيرة من الشوط عن طريق أحمد غنيم.





وبدأ هيثم شعبان المدير الفني للفريق سيراميكا كليوباترا تشكيل المباراة كالتالي:

محمود شكرى ، مصطفي صابر ، خالد الحسيني ، احمد حاتم ، محمد جمال ،عاشور الادهم ، حسني ذكي ، ضياء قنديل ، عبدالله بيكا ، شادي حسين ، احمد غنيم



