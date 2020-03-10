هل يجوز تزويد الحواجب المفرغة بشعيرات بتقنية جديدة.. سؤال ورد للشيخ محمود شلبي أمين الفتوى بدار الإفتاء.





أوضح أمين الفتوى، خلال البث المباشر عبر الصفحة الرسمية، أن التقنية مرتبطة بخروج دم لو خرج دم فاستعمالها لايجوز لأنه يعد وشما والوشم حرام، لكن حال عدم خروج دم فهذا جائز.





حكم رسم الحواجب بالمايكرو بيلدنج لمن ليس لها حاجب .. قال الدكتور أحمد ممدوح، مدير إدارة الأبحاث الشرعية بدار الإفتاء، إنه يجوز للمرأة رسم حاجبها بطريقة المايكرو بليدنج التي يستخدم فيها الشفرة وتثبث لعدة شهور، بشرط أن يكون ذلك في الطبقة العليا من الجلد بحيث لا ينتج عنه خروج دم.





وأوضح «ممدوح» في فيديو بثته دار الإفتاء على يوتيوب ردًا على سؤال "ما حكم رسم الحواجب لمن ليس لها حاجب ؟ أنه إذا ترتب على الرسم خروج دم؛ فأنه يكون حرامًا لأنه حينئذ ستختلط الصبغة بالدم والدم النجس سينحبس أسفل الجلد".



