افتتاح ملتقى التوظيف العاشر بكلية الصيدلة جامعة المنصورة

جاء ذلك بحضور كل من الدكتور محمد عطية البيومى نائب رئيس جامعة المنصورة لشئون التعليم والطلاب، الدكتورة منال عيد عميد كلية الصيدلة جامعة المنصورة، الدكتور ياسر الشبراوى وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، الدكتورة رشا بروة وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، الدكتور خالد بشير مدير برنامج pharm D بالكلية، عدد من أساتذة وطلاب الكلية ، أسامة موسى أمين عام جامعة المنصورة ، ممثلى عدد من كبار شركات الأدوية العالمية: Sandoz الألمانية، و Hikma، و Fresenius Kabiالالمانية، و GSK البريطانية والمصرية ALandalos و EIPICO و EVA، Global Napi ، و Ibn Sina ، ممثلى مجموعة متنوعة من سلاسل الصيدليات المعروفة.



ومن جانبه أشاد الدكتور أشرف عبد الباسط رئيس جامعة المنصورة بفكرة الملتقى وحرص طلاب لجنة Stop بكلية الصيدلة على تنظيمه للمرة العاشرة.



وأثنى الدكتور محمد عطية البيومى على دور لجنة Stop بكلية الصيدلة فى تنظيم الملتقى ودعوتها لعدد من الشركات للمشاركة فى هذا الملتقى لتعريف الطلاب بمتطلبات سوق العمل.



وأشارت الدكتورة منال عيد عميد كلية الصيدلة جامعة المنصورة إلى ان الملتقى يهدف إلى تقليل الفجوة بين الحياة النظرية وسوق العمل، و تقريب فكر الطالب لمتطلبات السوق نظرًا لتضاعف أعداد الخريجين وشراسة المنافسة.



وأكد الدكتور ياسر الشبراوى على ضرورة استفادة الطلاب والخريجين من هذا الملتقى الذى يتيح للطلاب معرفة مهارات سوق العمل المطلوبة، وبالتالى تنمية هذه المهارات لديهم خلال الدراسة وتسهيل فرص حصولهم على فرص عمل مناسبة بعض التخرج ، كما يتيح للخريجين التواصل مع شركات الأدوية المشاركة فى الملتقى وعرض سيرتهم الذاتية أمامهم للحصول على فرص عمل بهذه الشركات.



وشددت الدكتورة رشا بروة على تشجيع الكلية لكافة اللجان الطلابية التى تنظم الفعاليات التى ترتقى بمهارات الطلاب وتؤهلهم لسوق العمل مثل هذه الملتقى الذي يشارك فيه ١٨ شركة ادويةو٣ من سلاسل الصيدليات وطالبت شركات الأدوية بمزيد من التعاون مع الكليات فى التدريب الصيفى لطلاب الكلية وتنظيم دورات ترتقى بمهارات الطلاب فى مجالات الصيدلة.



فيما يرى الدكتور خالد بشير مدير برنامج pharm D بكلية الصيدلة جامعة المنصورة أن هذا الملتقى له أهمية فى الربط بين المناهج الدراسية ومتطلبات سوق العمل مطالبا ممثلى الشركات بتقديم تصوراتهم للكلية عن المهارات التى يريدون توافرها فى خريجى الكلية حتى تقوم إدارة الكلية بدراستها وتوظفها فى تطوير المناهج الدراسية.

افتتح الدكتور أشرف عبد الباسط رئيس جامعة المنصورة اليوم الإثنين فعاليات ملتقى التوظيف العاشر بكلية الصيدلة والذى تنظمه لجنة التدريب والتوظيف ETOP بالكلية خلال الفترة من ٩ إلى ١١ مارس الجاري.