علاج 53900 رأس ماشية ضد الطفيليات الخارجية في الوادي الجديد

أعلنت مديرية الطب البيطري بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الاثنين، عن رش وعلاج 53907 رأس ماشية ضد الطفيليات الخارجية والداخلية بمراكز المحافظة الخمسة وقراها في حملات على مدى الشهر الماضي.





أكد مدير مديرية الطب البيطري بمحافظة الوادي الجديد، الدكتور ناجي محمد عوض، رش 14017 رأس حيوان ضد الطفيليات الخارجية، وإعطاء علاج " تجريع" 39890 رأس أغنام وماعز لمكافحة الطفيليات الداخلة كما جرى تلقيح 95 رأس أبقار بسوائل منوية مجمدة لتحسين السلالة والإنتاجية.





أضاف ناجي، أنه جرى تسجيل وترقيم 1788 رأس أبقار، و404 رأس أغنام، 45 رأس ماعز، مع تنفيذ اختبارات ضد مرض البروسيلا لـ353 رأس أغنام وماعز، و353 رأس أبقار ضد السل، وجاءت النتيجة سلبية حيث تكثف المديرية هذه الفحوصات ضد المرضين لأنها من الأمراض المشتركة بين الإنسان والحيوان.





ولفت ناجي، أن المديرية تواصل حملات تحصين الماشية والثروة الحيوانية ضد الأمراض المختلفة خاصة الأمراض المشتركة بين الإنسان والحيوان.

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