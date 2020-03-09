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اقتصاد

اليابان تتخذ إجراءات لاستعادة استقرار السوق

الإثنين 09/مارس/2020 - 05:01 م
اقتصاد ياباني
اقتصاد ياباني
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أ ش أ
تعهدت الحكومة اليابانية والبنك المركزي الياباني، باتخاذ إجراءات مناسبة لاستعادة استقرار السوق ومنع الأسواق المتقلبة من إضعاف الأنشطة الاقتصادية عقب هبوط الأسهم في بورصة طوكيو للأوراق المالية اليوم، وارتفاع "الين" بشكل حاد بسبب تفشي فيروس "كورونا".

وقال محافظ البنك المركزي هاروهيكو كورودا - خلال كلمته في جلسة برلمانية نقلتها وكالة أنباء (كيودو) اليابانية اليوم /الاثنين/ - "إن الأسواق المالية ما زالت غير مستقرة، وإن البنك المركزي مستعد للتعامل مع التقلبات التي تشهدها الأسواق بدون تردد".

وأضاف كورودا "أنه سيبذل قصارى جهده لتوفير سيولة وافرة وضمان استقرار الأسواق المالية من خلال عمليات شراء السندات وزيادة شراء صناديق المؤشرات المتداولة". 

وتعهد رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي خلال الجلسة ذاتها بتنفيذ سياسة مالية واقتصادية عندما يقتضي الأمر، وتأتي هذه التصريحات مع تزايد التكهنات في سوق العملات الأجنبية بأن السلطات اليابانية قد تتجه نحو وقف الارتفاع الحاد لعملة "الين".

ودفع تقلب الأسواق كبار مسؤولي وزارة المالية اليابانية ووكالة الخدمات المالية والبنك المركزي الياباني إلى المطالبة بإجراء اجتماع طارئ مساء اليوم وهو ثاني اجتماع طارئ يُجرى خلال أسبوعين.
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