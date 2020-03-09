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حوادث

تعاون أمني وتأهيل.. وزير الداخلية يستقبل نائب رئيس الوزراء اليمني

الإثنين 09/مارس/2020 - 04:53 م
صدى البلد
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مصطفى الرماح
استقبل اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، المهندس أحمد بن أحمد الميسرى ــ نائب رئيس الوزراء، وزير داخلية الجمهورية اليمنية ــ الذى يزور القاهرة حاليًا على رأس وفد من معاونيه لاستكمال المشاورات الأمنية التى أجراها الجانبان على هامش مشاركتهما فى فعاليات الدورة السابعة والثلاثين لمجلس وزراء الداخلية العرب ، التى عقدت بالعاصمة التونسية مطلع الشهر الجارى.


وأعرب نائب رئيس الوزراء اليمنى ــ خلال اللقاء عن تقديره لمواقف مصر الداعمة لإستقرار الأوضاع السياسية والأمنية فى اليمن ، مؤكدًا على تطلع بلاده إلى المزيد من 


كما أشار فى ذات السياق إلى رغبته فى توسيع قاعدة استفادة كوادر الشرطة اليمنية من الخبرات المصرية الرائدة فى مجالات التدريب على شتى التخصصات الأمنية ، كما وجه الشكر لوزارة الداخلية المصرية لما توليه من إهتمام ورعاية للجالية اليمنية المقيمة فى مصر ، فى إطار العلاقات الأخوية التى تربط بين الجانبين.


ومن جانبه أكد محمود توفيق وزير الداخلية على أهمية زيارة نظيره اليمنى (للقاهرة) فى إطار تبادل الرؤى الأمنية المتصلة بمكافحة الإرهاب والفكر المتطرف على المستوى الإقليمى ، مشيرًا إلى إهتمام وزارة الداخلية بتقديم كافة الخدمات والتسهيلات الممكنة لأبناء الجالية اليمنية المقيمين فى مصر إنطلاقًا من الروابط التاريخية والعلاقات الوثيقة التى تربط بين البلدين.
 


كما رحب بتوسيع قاعدة استفادة وزارة الداخلية اليمنية من الإمكانيات الفنية والتدريبية المتاحة بأجهزة الشرطة المصرية ، وإلحاق كوادر الشرطة اليمنية بالدورات التدريبية المتقدمة التى تعقدها الوزارة فى كافة المجالات الشرطية المطلوبة فى إطار إلتزام وزارة الداخلية المصرية بدعم أجهزة الأمن فى الدول العربية الشقيقة ، وإدراكًا منها لحجم التحديات الأمنية الملقاة على عاتقها.


كما أكد الجانبان، أثناء اللقاء، ضرورة مواصلة التنسيق والتشاور بشأن القضايا الأمنية ذات الإهتمام المشترك من خلال قنوات الاتصال المعنية.
 
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