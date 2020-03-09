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أصل الحكاية

مجلس الوزراء الكويتي: تمديد تعطيل العمل بالدراسة أسبوعين بسبب كورونا

الإثنين 09/مارس/2020 - 04:43 م
الكويت
الكويت
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صدى البلد
قرر مجلس الوزراء،  في اجتماعه الأسبوعي اليوم، الإثنين، تمديد عطلة الدراسة لمدة أسبوعين إضافيين، بسبب فيروس كورونا. 

ونقلت صحيفة القبس الكويتية عن رئيس مركز التواصل الحكومي والناطق الرسمي باسم الحكومة طارق المزرم قوله، أن مجلس الوزراء قرر في اجتماعه الأسبوعي اليوم الإثنين، تمديد القرار السابق بتعطيل الدراسة في جميع المدارس والجامعات والكليات الحكومية والخاصة والكليات العسكرية ومراكز وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية لمدة أسبوعين اعتبارا من يوم الأحد 15 مارس حتى يوم الخميس 26 من الشهر الجاري. 

وكان مجلس الوزراء قد قرر في وقت سابق خلال اجتماع استثنائي برئاسة الشيخ صباح الخالد تعطيل الدراسة في المدارس والجامعات والكليات الحكومية والخاصة والكليات العسكرية ومراكز وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية كافة لمدة أسبوعين. 

وذلك ضمن خطة الطوارئ الصحية المتبعة والإجراءات الوقائية اللازمة بعد تسجيل إصابات بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19). 

وكانت وزارة الصحة أكدت في وقت سابق اليوم الاثنين، أنها تتعامل مع حدث عالمي لا يخص الكويت وحدها بل يشمل جميع دول العالم، مشيرًا الى ان عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد حول العالم، يبلغ اكثر من 106 آلاف حالة. 

وأشارت إلى أن الإقليم الذي تنتمي اليه دولة الكويت هو إقليم شرق المتوسط ويضم 22 دولة أعلنت 16 منها تسجيل حالات إصابة بفيروس كورونا المستجد، مضيفة ان 101 دولة حول العالم تتعامل حاليا مع هذا المرض وبقية الدول تكثف جهودها لمواجهته حال وصوله اليها.
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