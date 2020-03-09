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أخبار البلد

جورج قرداحي يكشف لمنى الشاذلي تفاصيل "حافظ ولا فاهم"

الإثنين 09/مارس/2020 - 05:08 م
جورج قرداحي، ومني
جورج قرداحي، ومني الشاذلى
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حمادة خطاب

يحل الإعلامي جورج قرداحي ضيفا على برنامج معكم منى الشاذلي، في الحلقة المقرر إذاعتها مساء يوم الخميس المقبل  على فضائية سي بي سي.

ويحكي قرداحي عن كواليس برنامجه الجديد حافظ ولا فاهم، واستعداته المكثفة حتى ظهر البرنامج للنور.

ويسرد الإعلامي الشهير تفاصيل خاصة عن برنامجه "المسامح كريم"، وكيف كان يتعامل مع الضيوف بطريقة استثنائية، ويتحدث عن أبرز الحلقات وأصعبها ولماذا أثرت فيه التجربة؟

وفى لقاء خاص يظهر قرداحي بشكل مغاير؛ حيث يؤدي بعض الأغاني ويشارك في حل بعض الألغاز.

وفي الفقرة الثانية من الحلقة تستقبل الشاذلي، الفنان الإيطالي كارمينيه كارتولانو، صاحب فكرة تزيين جدران القاهرة بصور فناني ورموز السينما.
ويتحدث كارتولانو عن تجربته مع اللغة العربية ومجيئه إلى مصر قبل ٢٠ عاما، وكذا عن مساهماته في الترجمة من الإيطالية للعربية والعكس.
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