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فن

أبو العروسة.. سيد رجب فى جلسة تصوير خاصة بعدسة "صدى البلد" من الأقصر

الإثنين 09/مارس/2020 - 05:44 م
سيد رجب
سيد رجب
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محمد نبيـل - عدسة/ على الخشاب
خضع الفنان سيد رجب لجلسة تصوير خاصة بعدسة "صدى البلد" خلال تواجده بمهرجان الأقصر للسينما الإفريقية، حيث أعرب عن سعادته بعرض فيلمه حبيب ضمن مسابقة الأفلام القصيرة بمهرجان الأقصر للسينما الأفريقية بعد عرضه العالمي الأول في أيام قرطاج السينمائية.

وقال الفنان سيد رجب، فى تصريحات لـ"صدى البلد"، إن المهرجان تتمثل أهميته في كونه بوابة مصر الجنوبية نحو التواصل مع سينما القارة السمراء. 

وتدور أحداث الفيلم حول حبيب، وهو حلاق في أواخر الستينيات من عمره يعمل بصالون الحلاقة الخاص به، يكسر روتين يومه الطبيعي بمحاولة تنفيذ طلب غريب من زوجته، وخلال رحلته يتضح لنا العديد من الصراعات النفسية التي يخوضها حبيب.

ويشارك في بطولة الفيلم كل من سيد رجب، سلوى محمد علي وعلى صبحي، إنتاج مشترك بين شركتي ريد ستار للإنتاج الفني و S Productions ، مدير التصوير جوزيف كرم، مونتاج محمد عيد، مهندسة ديكور لورا هاني، موسيقى أحمد الصاوي، من تأليف وإخراج شادي فؤاد.

ويعد مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية أحد أهم مشروعات مؤسسة شباب الفنانين المستقلين التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي، ويهدف إلى ربط الثقافة المصرية بجذورها الإفريقية، وكسر مركزية الفنون ونقلها من القاهرة والإسكندرية إلى مدينة الأقصر.

وكرم المهرجان في دورته الحالية النجم العالمي جيمي جون لوي ، والفنانة السنغالية النيجيرية ميمونه نداي، والفنان مصطفى شعبان والفنان عمرو عبد الجليل، والفنانة زينة.

وتحمل الدورة هذا العام اسم الفنان الكبير الراحل فريد شوقي.

أبو العروسة.. سيد رجب فى جلسة تصوير خاصة بعدسة "صدى البلد" من الأقصر
أبو العروسة.. سيد رجب فى جلسة تصوير خاصة بعدسة "صدى البلد" من الأقصر
أبو العروسة.. سيد رجب فى جلسة تصوير خاصة بعدسة "صدى البلد" من الأقصر
أبو العروسة.. سيد رجب فى جلسة تصوير خاصة بعدسة "صدى البلد" من الأقصر
أبو العروسة.. سيد رجب فى جلسة تصوير خاصة بعدسة "صدى البلد" من الأقصر
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