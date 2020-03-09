أبو العروسة.. سيد رجب فى جلسة تصوير خاصة بعدسة "صدى البلد" من الأقصر

خضع الفنان سيد رجب لجلسة تصوير خاصة بعدسة "صدى البلد" خلال تواجده بمهرجان الأقصر للسينما الإفريقية، حيث أعرب عن سعادته بعرض فيلمه حبيب ضمن مسابقة الأفلام القصيرة بمهرجان الأقصر للسينما الأفريقية بعد عرضه العالمي الأول في أيام قرطاج السينمائية.





وقال الفنان سيد رجب، فى تصريحات لـ"صدى البلد"، إن المهرجان تتمثل أهميته في كونه بوابة مصر الجنوبية نحو التواصل مع سينما القارة السمراء.





وتدور أحداث الفيلم حول حبيب، وهو حلاق في أواخر الستينيات من عمره يعمل بصالون الحلاقة الخاص به، يكسر روتين يومه الطبيعي بمحاولة تنفيذ طلب غريب من زوجته، وخلال رحلته يتضح لنا العديد من الصراعات النفسية التي يخوضها حبيب.





ويشارك في بطولة الفيلم كل من سيد رجب، سلوى محمد علي وعلى صبحي، إنتاج مشترك بين شركتي ريد ستار للإنتاج الفني و S Productions ، مدير التصوير جوزيف كرم، مونتاج محمد عيد، مهندسة ديكور لورا هاني، موسيقى أحمد الصاوي، من تأليف وإخراج شادي فؤاد.