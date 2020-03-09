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حوادث

إصابة 3 أشخاص في حادث انقلاب سيارة نقل "تريلا" بقرية ميت حبيش بطريق "القاهرة - الإسكندرية"

الإثنين 09/مارس/2020 - 05:42 م
انقلاب سياره نقل
انقلاب سياره نقل
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احمد علي
انقلبت سيارة نقل محملة بالمياه المعدنية على سيارتين "ملاكي"  امام مدخل قرية ميت حبيش بطريق" القاهره-اسكندرية الزراعي "أثناء دوران السيارة النقل ما  اسفر عن اصابة السائق والتباع ومواطن اخر.

كان اللواء محمود حمزة مدير أمن الغربية تلقي اخطارا من اللواء محمد عمران مدير مباحث المديرية بورود بلاغ من شرطة النجدة بانقلاب سيارة نقل بمقطورة محملة بالمياه المعدنية  بناحية ميت حبيش البحرية مركز طنطا أثناء الدوران بطريق طنطا - اسكندية الزراعي. 

وعلى الفور انتقل ضباط المركز ورئيس مركز مدينة طنطا وتم نقل المصابين الي مستشفي طنطا الجامعى واستدعاء ونش من الوحدة المحلية لرفع السيارة وتحميل كراتين المياه المعدنية من الطريق وبالفحص تبين تحطم السيارتين. 

وكلفت ادارة البحث الجنائي بالتحري حول ظروف وملابسات الواقعة وتحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابه العامه للتحقيق.
إصابة 3 أشخاص في حادث انقلاب سيارة نقل "تريلا" بقرية ميت حبيش بطريق "القاهرة - الإسكندرية"
إصابة 3 أشخاص في حادث انقلاب سيارة نقل "تريلا" بقرية ميت حبيش بطريق "القاهرة - الإسكندرية"
إصابة 3 أشخاص في حادث انقلاب سيارة نقل "تريلا" بقرية ميت حبيش بطريق "القاهرة - الإسكندرية"
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