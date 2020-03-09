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محافظات

احتفالا بيوم الشهيد.. تكريم نجلي الشهيد أحمد عبده إسماعيل في بني سويف

الإثنين 09/مارس/2020 - 05:36 م
تكريم نجلى الشهيد
تكريم نجلى الشهيد أحمد عبده اسماعيل في بني سويف
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محمد عبد الحليم
أناب الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف الدكتور عاصم سلامة نائب المحافظ لحضور الاحتفال بيوم الشهيد،بمقر مدرسة الشهيد أحمد محمد عبده اسماعيل الرسمية،في إطار الاحتفال بيوم الشهيد الذي يوافق التاسع من مارس كل عام، حيث حضر الاحتفال: العقيد وليد الشحات المستشار العسكري للمحافظة ،وسهام يوسف وكيل مديرية التربية والتعليم ، والأستاذ درويش حيدر مدير عام التعليم العام. 


وفي كلمته  نقل الدكتور عاصم سلامة تحيات المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم،للحاضرين من القوات المسلحة والتربية والتعليم وأهالي وأسر الشهداء بصفة عامة وعلى الأخص أبناء الشهداء،مشيرا إلى أن القوات المسلحة وشعب مصر يحتفلون بهذا اليوم التاسع من شهر مارس عرفانا بالجميل لأبناء مصر الشهداء الذين ضحوا بأنفسهم ليحيا الوطن  في أمن وأمان ،مؤكدا على أهمية أن يقرأ التلاميذ  تاريخ مصر وانتصاراتها على مر التاريخ وأن يعتزوا ويفتخروا برجال القوات المسلحة الذين يدافعون عن أرض  مصر بأرواحهم. 
 
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ومن جانبها قالت سهام يوسف وكيل المديرية بأن الشهادة في سبيل الله والوطن هي أعظم الهبات والمنح التي يهبها الله  للإنسان ، مضيفة أن شهداء مصر على مر العصور هم من سطروا بدمائهم الذكية عزة وكرامة مصر وحافظوا على كل حبة رمل من أرض مصر ، مطالبة التلاميذ بالجد والاجتهاد والتفوق وأن تكون لهم الريادة في كافة المجالات من أجل مستقبل مصر. 

وفي ختام الاحتفالية تم تكريم اسم الشهيد الرائد محمد أحمد عبده اسماعيل،وفي حضور نجلي الشهيد (عمر، محمد )وزوجة الشهيد  رشا محمد ،التى عبرت عن سعادتها بتكريم اسم زوجها الشهيد الذي ضحى من أجل وطنه،ومؤكدة على أنه مثار فخر واعتزاز  لطفليه اللذين يسعدهما أنهما ابنا الشهيد , خاصة وأن المدرسة التي يدرسان بها تحمل اسم والدهما البطل. 
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