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محافظات

محافظ دمياط تتفقد المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين برأس البر

الإثنين 09/مارس/2020 - 05:50 م
الدكتورة منال عوض
الدكتورة منال عوض محافظ دمياط
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زينب الزغبي
قامت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، اليوم الاثنين ، بزيارة مفاجئة للمركز التكنولوجي بمدينة رأس البر للاطمئنان على سير العمل به وذلك بعد تشغيله تجريبيًا منذ ١٩ يناير الماضي .

حيث استمعت المحافظ إلى شرح تفصيلى عن آلية العمل بالمركز وكيفية حصول المواطن على الخدمات من خلال نظام الشباك الواحد، كما التقت بعدد من المواطنين بالمركز للتعرف على آرائهم حول الخدمات المقدمة لهم والعقبات التى تواجههم خلال تلك المنظومة، إذ وجهت محافظ دمياط الى اللواء عماد حمدى رئيس الوحدة المحلية لمدينة رأس البر و مدير المركز بالتيسير على المواطنين والتفاعل السريع مع طلباتهم وشكواهم مؤكدة على تنظيم منظومة العمل وعملية تلقى الطلبات داخل المركز . 

شددت الدكتورة منال عوض على تحويل اى موظف يثبت تقصيره الى التحقيق مؤكدة على تلافي كافة الملاحظات و تلقى جميع الطلبات والشكاوى من خلال المركز التكنولوجي فقط ، كما ذكرت أن إنشاء المراكز التكنولوجية يتضمن تحقيق عدد من الأهداف أهمها دعم متخذى القرار بمعلومات دقيقه و تحقيق الشفافية ومكافحة الفساد.

فضلا عن تقديم خدمات متميزة فى أسرع وقت ممكن مع سهولة إسترجاع المعلومات ودقة وسرية البيانات بالإضافة إلى التيسير على العاملين بتلك المراكز فى أداء الأعمال المكلفين بها بفاعلية وسهولة منوهة بأن هذه المراكز تعد ثمرة التعاون بين وزارتي التنمية المحلية والتخطيط لتحقيق نقلة نوعية فى أداء الخدمات للقضاء على الروتين و التجاوزات وتحقيق رضا المواطنين.

محافظ دمياط تتفقد المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين برأس البر
محافظ دمياط تتفقد المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين برأس البر
محافظ دمياط تتفقد المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين برأس البر
محافظ دمياط تتفقد المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين برأس البر
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