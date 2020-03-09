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رياضة

كادو وفخر الدين يقودان هجوم الإسماعيلى أمام الجونة

الإثنين 09/مارس/2020 - 04:59 م
صدى البلد
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نور عادل
 أعلن الجهاز الفنى لفريق الكرة الأول بالإسماعيلى تشكيل لاعبيه ، استعدادا للقاء الجونة فى إطار الأسبوع الــ18 بمسابقة الدورى المحلى.

التشكيل شهد مشاركة الوافد الجديد من البداية بجانب الدولى التونسى فخر الدين بن يوسف.

التشكيل كاملا كالتالى …
حارس مرمى … محمد مجدى
خط الدفاع .. محمود البدرى – محمد هاشم – باهر المحمدى – أسامة إبراهيم
خط الوسط .. همام طارق – محمود دونجا
أمامهم .. محمد الشامى -أحمد مدبولى
خط الهجوم .. باتريك كادو – فخر الدين بن يوسف.
على مقاعد البدلاء .. محمد فوزى – إبراهيم أبواليزيد – محمد صادق – محمد مخلوف – وجيه عبد الحكيم – بيكيتى سيلفا – شيلونجو.
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