تستهدف أكثر من 526 ألف طفل.. محافظ بني سويف يتفقد حملة التطعيم ضد مرض الحصبة

تفقد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف "صباح اليوم" سير العمل في فعاليات الحملة القومية للتطعيم ضد مرض الحصبة والحصبة الألمانية، والتي انطلقت أمس الأحد وتستمر حتى 26 مارس الجاري،لتطعيم الأطفال في المرحلة السنية من 9 شهور وحتى 6 سنوات بجميع مدن ومراكز وقرى المحافظة.





وذلك في حضور الدكتور محمد يوسف عبد الخالق وكيل وزارة الصحة، والدكتورة أمنية أحمد حسن مديرة الطب الوقائي ، والأستاذة سهام يوسف وكيل مديرية التربية والتعليم والمحاسب وجيه عبد الرازق رئيس مدينة بني سويف، والأستاذة نرمين محمود مقررة فرع المجلس القومي للمرأة ببني سويف.





حيث اطمأن محافظ بني سويف على توافر الطعوم بالكميات المطلوبة لضمان الوصول للأطفال المستهدفين من الحملة، موجها وكيل وزارة الصحة بإعداد بعمل تقرير يومى خلال فترة الحملة وإطلاعه بصفة مستمرة عن سير العمل في الحملة ومتابعة فرق التطعيم،مكلفا رؤساء الوحدات المحلية بتقديم التيسيرات اللازمة وتذليل كافة العقبات لتحقيق المستهدف من الحملة.





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وأوضح المحافظ أن عدد الأطفال المستهدفين في الحملة يبلغ 526 ألفا و115طفلا على مستوى الإدارات الصحية السبع و194 مركز تطعيم بالوحدات الصحية و 465 فرق تطعيم ثابتة ،مشيرا إلى تكليفاته لرؤساء الوحدات المحلية بالإعلان عن الحملة، ومتابعتها بالتنسيق مع الإدارات والوحدات الصحية بالمدن والقرى،وتكليف مديرية الأوقاف ورعاة الكنائس بالتنويه عن الحملة،مطالبًا الأجهزة التنفيذية والمواطنين بالتعاون مع فرق الحملة لتطعيم جميع الأطفال المستهدفين فى كافة أنحاء مدن ومراكز وقرى المحافظة .





و ومن جانبه أكد الدكتور محمد يوسف وكيل وزارة الصحة أن التطعيم التطعيم يبدأ من سن 9 شهور حتى 5 سنوات، موضحًا أن التطعيم يتم من خلال فرق ثابته فى جميع المكاتب الصحية والوحدات مشيرًا إلى أن الفرق تعمل وفق خطة عمل محددة تم تدريب جميع المشاركين بالحملة عليها، حيث تم توفير جميع التجهيزات اللازمة وأن مواعيد العمل بالحملة من 8 صباحا وحتى 5 مساء، على مدار أيام الحملة، مؤكدا على أن التطعيم امن وفعال ووفق معاير منظمة الصحة العالمية ، حيث يهدف إلى رفع المناعة المكتسبة ضد هذا المرض ، مناشدا المواطنين التعاون والحرص على تطعيم أطفالهم خلال الحملة.





كما أكدت الدكتورة أمنية أحمد حسن مديرة الطب الوقائي بأن المديرية وضعت خطة لتغطية مدارس المحافظة للتطعيم ضد الحصبة والحصبة الالمانية، داخل المدارس من خلال الفرق المخصصة، لتغطية جميع المستهدف بالحملة، حيث تم البدء في تدريب الفريق الطبي وفرق الاشراف ، بالإضافة لإعداد وتجهيز خطط العمل الخاصة بالإدارات والوحدات الصحية ومكاتب الصحة وحصر الاحتياجات ومستلزمات الحملة قبل اطلاق الحملة .





من ناحيتها قالت الأستاذة سهام يوسف وكيل مديرية التربية والتعليم أنه تجري المتابعة اللحظية بالتنسيق مع الصحة ، لتحقيق كامل المستهدف من الحملة ،حيث يجري تنفيذ الحملة بمرحلة رياض الأطفال،ويجري التواصل عن طريق غرف العمليات مع مديري المدارس لمتابعة المستجدات وحصر بالأعداد التي تم تطعيمها ،وتم توعية الأخصائيين الاجتماعيين بالتعاون مع القائمين على أعمال التطعيم لانجاز المستهدف.