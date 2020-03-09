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محافظات

رياح شديدة .. العواصف تجتاح القليوبية ورفع حالة الطوارئ .. صور

الإثنين 09/مارس/2020 - 05:41 م
العواصف تجتاح القليوبية
العواصف تجتاح القليوبية
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إبراهيم الهوارى

شهدت محافظة القليوبية حالة من عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية، حيث تعرضت المحافظة إلى عاصفة ورياح شديدة محملة بالأتربة، مما تسبب فى حجب الرؤية عن بعض المناطق خاصة المناطق الصحراوية بالخانكة والعبور.


من ناحية أخرى تسببت الرياح فى انقطاع الكهرباء على بعض قرى المحافظة، حيث اضطرت شركة الكهرباء عن قطع التيار، خاصة فى الأماكن التى تشهد أعمال صيانة وتغيير للأسلاك الكهربائية.


من جانبها أعلنت محافظة القليوبية حالة الطوارئ، حيث أصدر عبد الحميد محافظ القليوبية توجيهاته إلى رؤساء المدن والأحياء برفع درجة الاستعداد لمواجهة أى حالات طارئة أو نشوب حرائق بسبب شدة الرياح.

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رياح شديدة .. العواصف تجتاح القليوبية ورفع حالة الطوارئ .. صور
رياح شديدة .. العواصف تجتاح القليوبية ورفع حالة الطوارئ .. صور
رياح شديدة .. العواصف تجتاح القليوبية ورفع حالة الطوارئ .. صور
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