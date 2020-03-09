AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

محافظ الغربية يتفقد أعمال الرصف بمدينة طنطا ..صور

الإثنين 09/مارس/2020 - 05:49 م
محافظ الغربية يتفقد
محافظ الغربية يتفقد اعمال الرصف بمدينة طنطا
Advertisements
احمد علي
قام الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية والدكتور أحمد عطا نائب المحافظ بجولة تفقدية مفاجئة اليوم بمدينة طنطا لمتابعة الخدمات التي تقدم للمواطنين والأعمال الجارية بالشوارع ومستوى النظافة بها.

بدأت الجولة بزيارة ديوان حي ثان طنطا وتفقد عمل المركز التكنولوجي ومتابعة دورة تلبية طلبات المواطنين من خلاله ونسب إنجازها وفق المواعيد المحددة لذلك، كما تابعا أيضًا عمل إدارات الحى من (إدارة الإسكان – المتابعة – الإدارة الهندسية بأقسامها – وحدة المشروعات).

وتابع محافظ الغربية ونائبه الجولة بتفقد أعمال رصف شارع المؤيد بحي ثان طنطا، حيث أوضح نائب المحافظ أنه جار رصف جميع الشوارع الفرعية لتوفير السيولة المرورية.

وخلال الجولة؛ وجه محافظ الغربية برفع إشغالات المحلات التجارية والمقاهي من شارع الحلو والمرور بصفة دورية على هذه المحلات لمنع تكرار حالات الإشغال.

كما شهدت الجولة تفقد محافظ الغربية للمركز التكنولوجي بمقر حي أول طنطا وكذا أيضًا عدد من الإدارات التابعة لمقر مجلس مدينة طنطا ، حيث كلف المحافظ القائمين على إدارة مركز المعلومات بإعداد قاعدة بيانات رقمية يتم تحديثها يوميًا بالتنسيق مع كافة الجهات مما يساعد على اتخاذ القرارات التي تأتى في الصالح العام.

محافظ الغربية يتفقد أعمال الرصف بمدينة طنطا ..صور
محافظ الغربية يتفقد أعمال الرصف بمدينة طنطا ..صور
محافظ الغربية يتفقد أعمال الرصف بمدينة طنطا ..صور
محافظ الغربية يتفقد أعمال الرصف بمدينة طنطا ..صور
محافظ الغربية يتفقد أعمال الرصف بمدينة طنطا ..صور
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

نائب محافظ الغربية يستعرض تنفيذ مشروعات تطوير الطرق..صور

عمل مشرف.. محافظ الغربية يتفقد أعمال رصف قرية سبرباى بالجهود الذاتية

مدير أمن الغربية يقود حملة مرافق وإشغالات والمرور بميادين بالمحلة الكبرى

محافظ الغربية يداهم كافيه شعبي بطنطا.. ويردد: أنا مش عاوز إشغالات.. صور

تحرك عاجل من محافظة الغربية بشأن شارع متوقف رصفه منذ 3 سنوات.. صور

نائب محافظ الغربية يتابع نسب تنفيذ مشروعات الرصف على مستوى المحافظة.. صور

ترشيحاتنا

عم الطبيب.. هجوم شرس من تامر حسين على زكي فطين عبد الوهاب بسبب عمرو دياب

هبوط 5 أندية.. الجبلاية لـ كبار المظاليم: لا تراجع ولا استسلام

قرار جديد .. منع الشيشة في كل مقاهي السعودية بسبب كورونا

زوجها أم مدير أعمالها.. انفصال هيفاء وهبي عن محمد الوزيري.. تفاصيل

صحة المصريين في أمان.. الرقابة الإدارية تضبط كميات من الأدوية منتهية الصلاحية.. صور

بعد مخالطتها لحالة مصابة بكورونا.. اشتباه في إصابة ممرضة بمستشفى في المنوفية

AdvertisementS

صفقة الموسم.. الأهلي يقترب من خطف «درع» يد الزمالك

قرار عاجل من الكاف بشأن منافسات نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

الله الله .. رد ناري من أصالة بعد انفصال أنغام عن أحمد ابراهيم

بعد وفاة شخص مصاب بفيروس كورونا.. وزارة الصحة تحذر من ارتداء الكمامة

ظهور فيروس جديد أشد فتكا من كورونا في إيران.. برلماني يكشف الحقيقة

شاهد .. فيديو مسرب يورط الرجاء المغربي قبل مواجهة الزمالك بنصف نهائي إفريقيا

بعد ظهور كورونا في مصر.. تعليم الدقهلية توقف الندوات والاحتفالات و الرحلات والمعسكرات حتى إشعار آخر

مفاجأة.. النقاز يوسط نجما كبيرا للعودة للزمالك

صحة المصريين في أمان.. الرقابة الإدارية تضبط كميات من الأدوية منتهية الصلاحية.. صور

مفاجأة مدوية .. نجم الأهلي يجري جراحة ثالثة في ركبته بـ ألمانيا

الرقابة الإدارية: القبض على برلماني تلقى رشوة 300 ألف جنيه

اخبار الرياضة| حقيقة رحيل نجم الزمالك.. مفاجأة بشأن النقاز.. صفقة الموسم في القلعة الحمراء.. لاعب الأهلي في الحجر الصحي بسبب كورونا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أبو العروسة.. سيد رجب فى جلسة تصوير خاصة بعدسة "صدى البلد" من الأقصر

تجنبها فورًا.. حقيقة الإصابة بفيروس كورونا من الشيشة

نصائح لمعرفة العمر الافتراضي لكاوتش السيارة وكيفية المحافظة عليه.. صور