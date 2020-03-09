شهد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية والدكتور أحمد عطا نائب المحافظ والدكتور مجدى سبع رئيس جامعة طنطا حفل تخريج الدفعة 46 بكلية التجارة جامعة طنطا "دفعة الدكتور رمضان عبد العظيم جاد".





جاء ذلك بحضور الدكتور الرفاعي مبارك والدكتور كمال عكاشة نواب رئيس جامعة طنطا.





بدأت الإحتفالية بالسلام الجمهوري ثم تلاوة عدد من آيات الذكر الحكيم ثم كلمة الطالب عبد الرحمن إبراهيم أول الدفعة.





كما ألقى الدكتور عادل عبد الفتاح الميهى عميد كلية التجارة كلمة قدم خلالها الشكر والتقدير لمحافظ الغربية ونائبه على مشاركتهم في هذا الحفل الذى يشهد تخرج لبنة جديدة تضاف للمجتمع من الخرجين وحملة الماجستير والدكتوراه.





كما قدم الدكتور مجدى سبع الشكر في كلمته لمحافظ الغربية لحرصه الدائم على تحقيق كافة أوجه التعاون والتنسيق مع الجامعة في كافة المجالات ، مطالبًا الخريجين بوضع إستراتيجية واضحة ذات رؤية مستقبلية ومواصلة التطلع.





ومن جانبه؛ قدم محافظ الغربية التحية لروح الفريق عبد المنعم رياض إبن محافظة الغربية بمناسبة ذكرى يوم الشهيد ، كما بعث أيضًا بتحية إجلال لروح شهداء الوطن الذين أثبتوا عظمة الجيش المصري على مر العصور ، مؤكدًا للخريجين أن اليوم هو بداية الدخول لسوق العمل ، مطالبًا إياهم بالمشاركة في ملتقى التوظيف الذى تنظمه المحافظة بالتعاون مع وزارة الهجرة ضمن مبادرة السيد رئيس الجمهورية مراكب النجاة وذلك يوم الخميس الموافق 12/3/2020 بقاعة المؤتمرات بجامعة طنطا.





وشهد الحفل تكريم ثلاثة من أسر الشهداء والأوائل وحملة الدكتوراه والماجستير وإهداء رئيس جامعة طنطا درع الكلية لمحافظ الغربية ونائبه.