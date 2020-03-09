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رياضة

سيراميكا كليوباترا يتعادل مع الترسانة في القسم الثاني

الإثنين 09/مارس/2020 - 05:37 م
صدى البلد
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عبد الله هشام
تعادل فريق سيراميكا كليوباترا مع مضيفه الترسانة بنتيجة هدف مقابل هدف في المباراة التي اقيمت علي ملعب حسن الشاذلي ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة من مسابقة دورى القسم الثاني لمجموعة القاهرة .

وكان رئيس نادي الترسانة طارق سعيد اقتحم أرض ملعب مباراة الفريق الأول أمام سيراميكا كليوباترا بين الشوطين.

ووجه طارق سعيد ونجله وبعض أعضاء مجلس الإدارة السباب والشتائم لحكم المباراة محمد عادل اعتراضا على قراراته التحكيمية خلال المباراة .

وانتهت أحداث الشوط الأول بالتعادل الإيجابي بين فريق الترسانة وضيفه سيراميكا كليوباترا بنتيجة هدف لكل منهما في المباراة المقامة حاليا على ملعب حسن الشاذلي ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة من مسابقة دورى القسم الثاني لمجموعة القاهرة.

وسجل فريق الترسانة هدف في الدقيقة ١٧ من عمر اللقاء وتعادل كليوباترا في الدقيقة الأخيرة من نفس الشوط عن طريق أحمد غنيم .


وبدأ هيثم شعبان المدير الفني للفريق سيراميكا كليوباترا تشكيل المباراة كالتالي : -

محمود شكرى ، مصطفي صابر ، خالد الحسيني ، احمد حاتم ، محمد جمال ،عاشور الادهم ، حسني ذكي ، ضياء قنديل ، عبدالله بيكا ، شادي حسين ، احمد غنيم

بهذه النتيجة يحتل فريق سيراميكا كليوباترا المركز الأول في جدول ترتيب مجموعة القاهرة برصيد ٣٢ نقطة بينما جاء الترسانة في المركز ال ١١ " قبل الأخير " برصيد ١٥ نقطة.
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