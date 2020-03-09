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محافظات

قانون العمل والحقوق التأمينية .. ندوة بنقابة الغزل في الدلتا .. صور

الإثنين 09/مارس/2020 - 06:23 م
ندوة بنقابه الغزل
ندوة بنقابه الغزل في الدلتا
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احمد علي
عقدت منطقة الغربية للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى ندوة تثقيفية اليوم الاثنين للعاملين بمنشآت  القطاع الخاص بالمحلة بعنوان" قانون العمل والحقوق التأمينية" .

وذلك بالتعاون مع مديرية القوي العاملة بالغربية ضمن الخطة الاستراتيجية التي تقوم بها النقابة العامة لعمال الغزل والنسيج للنهوض بصناعة الغزل والنسيج والتي تتبناها الدولة تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وتناولت الندوة التعريف  بمفهوم  الصفة الآمرة فى مواد قانون العمل وأوجه الرعاية الصحية والاجتماعية  في القانون.

كما تناولت الندوة  موقف قانون العمل والقوانين ذات الصلة في تشغيل الأطفال وكيفية إعداد ملفات للأطفال العاملة والفارق بين إجازات العمال وفقًا لقانون العمل والقوانين ذات الصلة.

كما تم تنفيذ الندوة تحت رعاية  رئيس النقابة العامة لعمال الغزل والنسيج  عبد الفتاح إبراهيم.
قانون العمل والحقوق التأمينية .. ندوة بنقابة الغزل في الدلتا .. صور
قانون العمل والحقوق التأمينية .. ندوة بنقابة الغزل في الدلتا .. صور
قانون العمل والحقوق التأمينية .. ندوة بنقابة الغزل في الدلتا .. صور
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