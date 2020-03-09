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رياضة

لاعبة ستوك سيتي: كل يوم عيد للمرأة .. ولاعبات الكرة النسائية تحتاج دعم اتحاد الكرة

الإثنين 09/مارس/2020 - 05:46 م
سارة عصام لاعبة نادي
سارة عصام لاعبة نادي ستوك سيتي
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إسماعيل محمود
وجهت سارة عصام لاعبة فريق الكرة النسائي بنادي ستوك سيتي الإنجليزي، رسالة للمرأة المصرية ولاعبات كرة القدم المصريات، بمناسبة اليوم العالمي للمرأة.

وقالت سارة عصام في تصريحات خاصة لـ صدى البلد:" كل يوم و كل شهر هو شهر للمرأة،  يجب أن نستمر في دفع بعضنا البعض ودعم بعضنا البعض كل يوم وفي كل موقف ، بغض النظر عن الاختلافات في العرق أو المهنة أو الدين، .في بعض الأحيان يكون من الجيد  أن يكون بجانبنا شخص يمنحك الأمل في حلمك ، لكن الشيء الأفضل عندما تؤمن في نفسك وتبدأ بنفسك."


ووجهت سارة رسالة للاعبات الكرة النسائية في مصر، قائلةً:" نحتاج إلى إثبات أنفسنا بشكل أكبر في كرة القدم النسائية في مصر ، ليس بالكلمات ولكن بالأفعال، نحتاج لتطوير أنفسنا كلاعبات، والعمل على جوانب أخرى تساعد في جعل تلك الرياضة ترفيهية ومسلية للناس حتى يشاهدوننا، الأهم من ذلك كله أننا بحاجة لأن نتحد معنا من أجل النهوض بالكرة النسائية في بلدنا، والأهم من ذلك الحصول على دعم الإتحاد المصري لكرة القدم، والذي سيكون عونًا كبيرًا لنا."

وتعد سارة لاعبة فريق ستوك سيتى الانجليزى ،أول محترفة في البريميرليج بالإضافة إلى أنها استطاعت أن تحقق لقب الحذاء الذهبي وتفوز بصدارة هدافي فريقها برصيد 12 هدفا محققة لقبا غاليا و مجدا جديدا للكرة المصرية.

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