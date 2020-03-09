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تعليم

تكريم أسر شهداء الجيش والشرطة بـ تجارة طنطا.. صور

الإثنين 09/مارس/2020 - 06:40 م
تكريم أسر شهداء الجيش
تكريم أسر شهداء الجيش والشرطة بـ "تجارة طنطا"..
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احمد علي
قام الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية والدكتور مجدي سبع رئيس جامعة طنطا بتكريم عدد من أسر شهداء الشرطة والقوات المسلحة، وذلك تزامنًا مع "يوم الشهيد" الذي تحتفل به القوات المسلحة والشعب المصري في 9 مارس من كل عام تقديرًا لأرواح شهدائنا الذين قدموا حياتهم فداء للوطن، وتضحياتهم من أجل تحرير الأرض واستعادة الكرامة.

جاء ذلك على هامش الحفل الذي نظمته كلية التجارة بمناسبة تخريج الدفعة الـ 46 لعام 2018/2019 والتي تحمل اسم الدكتور رمضان عبد العظيم جاد ، بمشاركة الدكتور أحمد عطا نائب محافظ الغربية ، والدكتور الرفاعي مبارك نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ، والدكتور كمال عكاشة نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث ، والدكتور عادل الميهي عميد الكلية ، ووكلاء الكلية ، وجمع من الأساتذة والطلاب.
تكريم أسر شهداء الجيش والشرطة بـ تجارة طنطا.. صور
تكريم أسر شهداء الجيش والشرطة بـ تجارة طنطا.. صور
تكريم أسر شهداء الجيش والشرطة بـ تجارة طنطا.. صور
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