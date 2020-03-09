تكريم أسر شهداء الجيش والشرطة بـ تجارة طنطا.. صور

قام الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية والدكتور مجدي سبع رئيس جامعة طنطا بتكريم عدد من أسر شهداء الشرطة والقوات المسلحة، وذلك تزامنًا مع "يوم الشهيد" الذي تحتفل به القوات المسلحة والشعب المصري في 9 مارس من كل عام تقديرًا لأرواح شهدائنا الذين قدموا حياتهم فداء للوطن، وتضحياتهم من أجل تحرير الأرض واستعادة الكرامة.



