الصين تطهر الشوارع لمكافحة فيروس كورونا..فيديو

أذاعت فضائية روسيا اليوم، لقطات يظهر من خلالها شاحنة تقوم بتعقيم شوارع مدينة لانتشو الصينية، اليوم الاثنين، في محاولة لمنع انتشار فيروس كورونا.





وشهدت الصين ارتفاع حالات الإصابة بهذا الفيروس إلى ما يقرب 81000 حالة وأكثر من 3000 حالة وفاة.



