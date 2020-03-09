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الصين تطهر الشوارع لمكافحة فيروس كورونا..فيديو

الإثنين 09/مارس/2020 - 05:35 م
صدى البلد
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محمود محسن
أذاعت فضائية روسيا اليوم، لقطات يظهر من خلالها شاحنة تقوم بتعقيم شوارع مدينة لانتشو الصينية، اليوم الاثنين، في محاولة لمنع انتشار فيروس كورونا.

وشهدت الصين ارتفاع حالات الإصابة بهذا الفيروس إلى ما يقرب 81000 حالة وأكثر من 3000 حالة وفاة.

وأعلنت السلطات الصينية، اليوم الإثنين، تسجيل 22 حالة وفاة جديدة بسبب فيروس كورونا المستجد، ليرتفع أعداد الضحايا في البلاد. 

وقالت السلطات الصينية إنه جرى تسجيل 40 إصابة جديدة بالفيروس، ما رفع أعداد الاصابة إلى 80 الف 735 حالة. 

وانكمشت صادرات الصين في أول شهرين من العام الجاري وتراجعت الواردات إذ أدت الأزمة الناجمة عن تفشي فيروس كورونا إلى تعطيلات جماعية لعمليات الشركات وسلاسل التوريد والأنشطة الاقتصادية.

ومن المتوقع أن يعزز الوضع القاتم للتجارة المخاوف من هبوط النمو في الصين للنصف في الربع الأول من العام، ليسجل أقل مستوى منذ 1990 إذا عرقلت الإجراءات الصارمة، التي تبنتها الحكومة الصينية لاحتواء المرض، إنتاج المصانع وأدت إلى تراجع حاد للطلب.
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