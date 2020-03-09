حقيقة غناء محمد رمضان باللهجة الفرنسية .. تفاصيل

كشف مغني الراب الفرنسي مايتر جميس، عن حقيقة تعاونه مع محمد رمضان في دويتو غنائي، وذلك من خلال لقائه في برنامج ït بالعربي".





وقال مايتر جميس من خلال اللقاء: "نفذت أغنية مع محمد رمضان لم يتم صدورها، ولكن سترونها قريبا".





كما نشر الفنان محمد رمضان فيديو لقاء مايتر جميس على حسابه الشخصي، عبر موقع التواصل الاجتماعي وتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وعلق علي الفيديو قائلا: قريبا.





يذكر أن محمد رمضان يواصل العمل الآن على مسلسل البرنس المقرر طرحه في رمضان 2020 .

والمسلسل يقوم ببطولته محمد رمضان وأحمد زاهر وإدوارد ونور اللبنانية وهو من تأليف وإخراج محمد سامى.



