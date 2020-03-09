سر زيارة حفتر المفاجئة لفرنسا.. تفاصيل

كشفت وسائل إعلام ليبية عن زيارة المشير خليفة حفتر قائد الجيش الليبي إلى فرنسا، موضحة أنه التقى بالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.





وأشارت إلى ان حفتر وصل باريس بدعوة من ماكرون لمناقشة آخر تطورات مكافحة الإرهاب ومكافحة الهجرة غير الشرعية.





وأوضحت أن ماكرون أشاد بالدور الذي يلعبه الجيش الليبي في مكافحة الإرهاب وجهوده في تحقيق الاستقرار بالمنطقة.





من جانبه كشف عضو البرلمان الليبي عصام الجهاني عن أهمية الزيارة، مشيرا إلى أن فرنسا تهدف إلى تنشيط الحل السياسي في ليبيا.





وأضاف الجهاني أن لقاء حفتر وماكرون سيشمل مناقشة لوقف إطلاق النار في ليبيا، وفقا لوكالة "سبوتنيك" الروسية.



