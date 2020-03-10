هل تقبل صلاة الزاني ؟.. تحذير لمن يريد ترك الفريضة بحجة الحياء من الله

هل تقبل صلاة الزاني قبل التوبة والإقلاع عن هذا الذنب الكبير؟، فإذا كان معروفًا أن الزنا من كبائر الذنوب إلا أنه في ذات الوقت ليس من تلك المعاصي التي لا يغفرها الله سبحانه وتعالى، حيث إن ذنب الزنا تكفره التوبة، لذا يثير تساؤل هل تقبل صلاة الزاني قبل التوبة والإقلاع عن هذا الذنب الكبير؟، ويزيد من أهمية هذه المسألة ما يعتقده البعض بشأن هل تقبل صلاة الزاني قبل التوبة؟، بأن الله سبحانه وتعالى لا يقبل صلاة الزاني ، وهذا اعتقاد خاطئ ولا صحة فيه، لأن الصلاة عماد الدين وركن من أركان الإسلام الخمسة ومن مكفرات الذنوب، ويجب على المسلم الحفاظ عليها وعدم تركها تحت أي ظرف، ولعل ما يزيد أهمية سؤال هل تقبل صلاة الزاني قبل التوبة والإقلاع عن هذا الذنب الكبير؟، أن هناك البعض ممن وقعوا في هذا الذنب الكبير – الزنا – يتركون الصلاة استحياءًا من الله تعالى، لكن هذا خطأ آخر قد يكون أكبر ، فينبغي على العاصي مهما عظم ذنبه ألا ييأس من رحمة الله عز وجل ، وألا يوفر عبادة أو طاعة قد تكون سببًا في تخليصه من هذه الذنوب، فلا ملجأ له إلا الله جل وعلا، فالاجتهاد في الطاعات أفضل من البحث فيما هل تقبل صلاة الزاني قبل التوبة والإقلاع عن هذا الذنب الكبير أم لا؟.









الصلاة

الصلاة هي عماد الدين وأساس صلاح الأعمال عند الله -سبحانه وتعالى- وهي غذاء الروح وثاني أركان الإسلام الخمسة، قال رسول الله -صلَّى الله عليه وسلَّم-: «بُنِيَ الإسلامُ على خَمسٍ، علَى أنْ يعبَدَ اللهُ ويُكْفَرَ بمَا دونَهُ، وإقامِ الصلاةِ، وإيتاءِ الزكاةِ، وحجِّ البيتِ، وصومِ رمضانَ» ، وهي عبادة من أهمّ العبادات التي تقوي صلَّى العبد بربه، كما أنَّ أهم عبادة من العبادة، فإذا صلحت صلح سائر العمل وإذا فسدت فسد سائر العمل، بما يطرح سؤال هل الزاني تقبل صلاته أو هل تقبل صلاة الزاني قبل التوبة؟.





هل تقبل صلاة الزاني

هل الزاني تقبل صلاته أو هل تقبل صلاة الزاني قبل التوبة والإقلاع عن هذا الذنب الكبير أم لا؟، ففيه ورد أنَّ الله تعالى جعلَ للزنا حدًّا في الدنيا وتوعَّد مرتكبيه عقوبة شديدة في الآخرة، أمَّا فيما يخصُّ سؤال: هل تقبل صلاة الزاني فهذا علمه عند الله -سبحانه وتعالى-، والله هو الذي يقبل العمل أو لا يقبله وهو الحكيم العليم، فيمكنُ أن يقبلها ويمكن أن يردَّها، كلُّ هذا تحت مشيئة الله -سبحانه وتعالى- ، وعن هل الزاني تقبل صلاته أو هل تقبل صلاة الزاني قبل التوبة والإقلاع عن هذا الذنب الكبير أم لا؟، فإنه ينبغي على هذا الإنسان ألَّا يؤخر الصلاة وأن يتوب إلى الله توبة صادقة، وإذا لم يفضح أمره فعليه أن يتكتم على ذنبه ولا يجاهر به، كما عليه أن يندم على فعلته وأن يعزم على عدم العودة إليها، وأن يتم شروط الصلاة الصحيحة، ويسأل الله أن يقبل منه عمله ويغفر له ذنبه، والله هو الغفور الرحيم.





هل الزاني تقبل صلاته أو هل تقبل صلاة الزاني قبل التوبة والإقلاع عن هذا الذنب الكبير أم لا؟، كما أنَّه يجبُ على من ارتكب الزنا أن يستر نفسه -كما وردَ سابقًا- ، وألَّا يقنط من رحمة الله، قال تعالى في سورة الزمر: «قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَّحْمَةِ اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا ۚ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ» ، هل الزاني تقبل صلاته أو هل تقبل صلاة الزاني قبل التوبة والإقلاع عن هذا الذنب الكبير أم لا؟، ويجب على الزاني أن يلتزم أعمال الخير، ويلتزم الاستغفار.





هل الزاني تقبل صلاته أو هل تقبل صلاة الزاني قبل التوبة والإقلاع عن هذا الذنب الكبير أم لا؟، كما يجب أن يحذر من ترك الصلاة واليأس من رحمة الله، فترك الصلاة ذنب من أعظم الذنوب ويؤدي بالإنسان إلى الكفر، ففي هل الزاني تقبل صلاته أو هل تقبل صلاة الزاني قبل التوبة والإقلاع عن هذا الذنب الكبير أم لا؟، فقد أوضح رسول الله – صلى الله عليه وسلم- في الحديث الشريف: «بين الرجلِ وبين الشركِ والكفرِ تركُ الصلاةِ».







التوبة من الزنا

التوبة من الزنا نظرًا إلى أن الزنا من كبائر الذنوب ، التي توعد الله فاعليها بأشد العقوبات ونهى عنها وحذر منها أشد التحذير، لذا يجب على المسلم أن يحرص دائمًا على اجتناب ما حرّمه الله عزّ وجلّ، والامتثال لأوامره ونواهيه على أفضل وجهٍ، فإن وقع في شيءٍ من ذلك، فإنّ عليه أن يبادر ويسارع إلى التوبة والاستغفار، وذلك حال من وقع في الزنا أيضًا فعليه أن يسارع إلى التوبة من الزنا ، لأنّ الزنا من الكبائر في دين الإسلام، وقد عدّ الله -عزّ وجلّ- الزنا؛ بأنّه فاحشةٌ كبيرةٌ، إلّا أنّه سبحانه فتح للعبد الزاني، أو الأمة الزانية، باب العودة و التوبة من الزنا ، والرجوع إلى الله تعالى، فإنّ من تاب إلى الله -تعالى- وبادر بفعل الأعمال الصالحة، رجاء مغفرة الله، غفر الله -تعالى- له، وبدّل سيئات العبد بحسناتٍ، برحمته وفضله، ودليل ذلك قول الله تعالى: «إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ذَلِكَ ذِكْرَى لِلذَّاكِرِينَ».



التوبة من الزنا فإنّه ورد بالكتاب العزيز والسُنة النبوية الشريفة أن الله سبحانه وتعالى يغفر الذنوب جميعًا إذا شاء، سواءّ أكانت زنا أو ما سواها من الكبائر التي هي دون الشّرك، فإنّ مغفرة الله سبحانه وتعالى للذنوب، والتجاوز عنها يتحقّق على القول الصّحيح من خلال التّوبة منها، وكذلك الحال بالنسبة للزنا حيث يغفره الله تعالى من خلال التوبة من الزنا ، لأنّ من يتوب من ذنبه تاب الله عليه، والتّائب من الذّنب يكون كمن لا ذنب له.



التوبة من الزنا وعدم فعلها حتى الموت ، ففي في حال مات صاحب الكبائر وهو لم يتب منها بعد، فإنّه يرجع إلى مشيئة الله سبحانه وتعالى، إن أراد عذّبه وإن أراد غفر له، هذا في جميع الذّنوب ما عدا الشّرك، فإنّ من مات مشركًا بالله سبحانه وتعالى، فإنّه يكون مخلدًا في النّار، وذلك باتفاق علماء المسلمين، وقد ورد في التوبة من الزنا أنه قال الله سبحانه وتعالى: «وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَى» الآية 82 من سورة طـه، ويقول سبحانه وتعالى عن التوبة من الزنا :«وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِلنَّاسِ عَلَى ظُلْمِهِمْ وَإِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيدُ الْعِقَابِ» الآية 6 من سورة الرعد.