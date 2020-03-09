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أخبار البلد

غدا.. "مودة" يبدأ المرحلة الثانية من تدريباته بمراكز الشباب في كفر الشيخ والبحيرة

الإثنين 09/مارس/2020 - 06:26 م
وزارة التضامن الاجتماعي
وزارة التضامن الاجتماعي
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كتب محمد عبد المنعم
يبدأ المشروع القومي للحفاظ على كيان الأسرة المصرية "مودّة"، بوزارة التضامن الاجتماعي غدا الثلاثاء في كفر الشيخ والبحيرة، فعالياته التدريبية لتدريب الشباب داخل مراكز الشباب بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة وصندوق الأمم المتحدة للسكان.

تشمل التدريبات في مرحلتها الثانية ٧ محافظات هي : كفر الشيخ، البحيرة، الدقهلية، الفيوم ، القاهرة ، الإسماعيلية وجنوب سيناء وذلك حتي   ١٧مارس الجاري .

وتهدف التدريبات بمراكز الشباب إلى الوصول لقاعدة عريضة من المستهدفين على نحو موازٍ للعمل بالجامعات وإيصال الرسائل الخاصة بالبرنامج لهم. 

ويقدم هذه التدريبات كوادر شبابية تم تدريبهم من خلال ورش عمل على الدليل التدريبي الخاص بالمشروع وإعدادهم كمدربين داخل مراكز الشباب وسيتضمن التدريب ورشا تفاعلية حول تطبيق الأساليب والطرق العلمية الصحيحة للحفاظ على التفاهم بين الزوجين وتدعيم الترابط الأسري والتدريب على فض المنازعات بين الزوجين لخفض مستوى نسب الطلاق.

 وبدأت المرحلة الأولى من التدريبات  في ٧ محافظات وهي أسوان، الأقصر، قنا، سوهاج، البحر الأحمر، أسيوط و الوادي الجديد في الفترة من ٢٩ فبراير الماضي وحتى ٥ مارس الجاري.
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