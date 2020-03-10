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برلمان

اليوم.. إعلام البرلمان تبحث سوء أداء المنصات الإعلامية الوطنية

الثلاثاء 10/مارس/2020 - 03:50 ص
صدى البلد
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فريده محمد وماجده بدوي ومحمود فايد
تناقش لجنة الإعلام والثقافة بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، طلب الإحاطة المقدم من النائب عفيفي كامل بشأن الحرية الإعلامية وتقيدها وسوء أداء المنصات الاعلامية الوطنية، بحضور أعضاء اللجنة ومسئولي الحكومة.

وبحث اللجنة في اجتماعها، أمس الاثنين، موضوعي طلبي الاحاطة المقدمين من النائب حسني حافظ بشأن تشجيع منتجي الأفلام السينمائية والمسلسلات التليفزيونية على عرض الأماكن السياحية من خلال تخفيض رسوم التصوير، وعدم السماح بعرض أي فيلم يتناول مشاهد العشوائيات في مصر.

كما ناقشت طلب الإحاطة المقدم من النائبة مي البطران بشأن عدم اهتمام وزارة السياحة والأثار بإدخال وسائل تكنولوچية حدثية مثل تقنية التصور التجسيمي وتقنية الواقع الافتراضي في المزارات السياحية.
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