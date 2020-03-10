اليوم.. إعلام البرلمان تبحث سوء أداء المنصات الإعلامية الوطنية

تناقش لجنة الإعلام والثقافة بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، طلب الإحاطة المقدم من النائب عفيفي كامل بشأن الحرية الإعلامية وتقيدها وسوء أداء المنصات الاعلامية الوطنية، بحضور أعضاء اللجنة ومسئولي الحكومة.



وبحث اللجنة في اجتماعها، أمس الاثنين، موضوعي طلبي الاحاطة المقدمين من النائب حسني حافظ بشأن تشجيع منتجي الأفلام السينمائية والمسلسلات التليفزيونية على عرض الأماكن السياحية من خلال تخفيض رسوم التصوير، وعدم السماح بعرض أي فيلم يتناول مشاهد العشوائيات في مصر.



