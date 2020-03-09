الداخلية تكشف تفاصيل مصرع 4 من العناصر شديدة الخطورة بمحيط بحيرة المنزلة .. صور

أكدت معلومات وتحريات أجهزة البحث الجنائى بقطاع الأمن العام تواجد 4 من العناصر الإجرامية شديدة الخطورة ، والهاربين من 33 قضية "إتجار فى الأسلحة والمخدرات -سرقة – شروع فى قتل" بأحد المنازل بمحيط بحيرة المنزلة بالدقهلية .



عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف مكان تواجد المذكورين بمعرفة قوات البحث الجنائى والأمن المركزى وتبادل إطلاق النيران معهم مما أسفر عن مصرعهم وإصابة مُجند من قطاع الأمن المركزى .

وعثر بحوزتهم على ( 2 بندقية آلية ، رشاش ، طبنجة ، عدد 13 خزينة ، كمية من الطلقات النارية مختلفة الأعيرة ، 2 سلاح أبيض ، 5 كيلو جرام من نبات البانجو المخدر).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية ، وتوالى النيابة العامة التحقيقات .

وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية شديدة الخطورة ..

