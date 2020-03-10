أفريقية البرلمان تبحث صياغة رؤية واستراتيجية مصر - أفريقيا

تعقد لجنة الشئون الأفريقية برئاسة النائب طارق رضوان، صباح اليوم الثلاثاء، اجتماعا بقاعة الشورى الرئيسية سابقًا، لمناقشة سبل صياغة رؤية واستراتيجية مصر - افريقيا.

يأتي ذلك بحضور الوزارات والهيئات والاتحادات المعنية، حيث تبحث اللجنة دور الوزارات والهيئات والاتحادات المختلفة متضمنة نقاط تواجد وقوي وضعف وتحديد فرص التواجد وانعكاسها علي الدولة.



وعقدت اللجنة، صباح أمس الاثنين، اجتماعا بقاعة اللواء سامح سيف اليزل، لمناقشة "خطة وزارة الشباب والرياضة في الشأن الافريقي، وسبل التعاون الرياضي مع الأشقاء الأفارقة"، بحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.