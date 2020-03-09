أول تحرك من النائب العام السوداني للتحقيق في استهداف رئيس الوزراء

قال النائب العام السوداني تاج السر علي الحبر، إن استهداف موكب رئيس الوزراء الدكتور عبدالله حمدوك، هو استهداف لكل النظام الانتقالي الدستوري القائم بالبلاد، موضحا أن النيابة العامة ترى أن ذلك العمل تم التخطيط له بصورة احترافية من حيث الزمان والمكان، وهو بذلك يشكل جريمة ضد الدولة مكتملة الأركان، بموجب القانون الجنائي وقانون الإرهاب وقانون الأسلحة والذخيرة.





وأضاف الحبر - في بيان اليوم الإثنين - أن النيابة العامة بدأت التحقيقات، وتفقد النائب العام مسرح الأحداث، فيما تواصل إدارة الأدلة الجنائية بالشرطة وكل أجهزة الدولة المعنية إجراءات التحقيق والبحث الجنائي للقبض على الجناة.





وأكد أن أجهزة الدولة المختلفة ستواصل التحقيقات والرصد ومواجهة أي عمل إرهابي بالحزم اللازم، وفق أحكام القانون، موضحا أن النيابة العامة ستواصل بشجاعة ومهنية عالية التحقيقات في كل قضايا رموز النظام السابق، وخاصة قضايا العنف والقتل خارج نطاق القضاء، والجرائم ضد الإنسانية، وممارسة عمليات القتل والسجن والإرهاب التي وقعت في مواجهة المتظاهرين السلميين.





وناشدت النيابة العامة جميع المواطنين التحلي بالوعي اللازم والابلاغ عن أي تحركات مشبوهة، مشددة على أن الارهابين لا أخلاق لهم ولا قيم، فهم شرائح مرفوضة انسانيا واخلاقيا واجتماعيا.





وأوضح أن "تفكيك التنظيمات الإرهابية والخلايا التابعة لها، هي من أولويات الأجهزة الشرطية والأمنية وكل أجهزة الدولة ذات الصلة".