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برلمان

عبدالعال: إقرار قانون الإدارة المحلية خلال دور الانعقاد الحالي وتأجيله خطيئة دستورية

الإثنين 09/مارس/2020 - 06:35 م
الدكتور علي عبد العال
الدكتور علي عبد العال رئيس البرلمان
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فريدة محمد - ماجدة بدوى - محمود فايد
قال الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، إن  قانون الإدارة المحلية سيتم إقراره فى دور الانعقاد الحالى، مؤكدا أن تحديد موعد إجراء الانتخابات من اختصاصات السلطة التنفيذية.

وأكد "عبدالعال"، خلال الجلسة العامة، لمناقشة تنظيم  قانون نواب المحافظين، أن البرلمان ليس له علاقة بجدولة مواعيد انتخابات المحليات، ولكن السلطة التنفيذية ستحدد ذلك وفقا لظروفها، مشيرا إلى أن قانون الإدارة المحلية لا توجد به أخطاء دستورية وعدم مناقشته خطيئة دستورية.

وتابع "عدم مناقشة القانون خلال مدة الـ 5 سنوات التى حددها الدستور يعد خطيئة دستورية.. حتى لو فرض فى أى ملاحظة نتجاوزها مثلما يحدث فى العديد من مشروعات القوانين".

وأشار إلى أن البرلمان سيعمل خلال الفترة  المقبلة عليه الإتهاء من قوانين مجلسي النواب والشيوخ، لافتا إلى أن موعد إجراء تلك الإنتخابات لا دخل للمجلس بها.

وكشف عن "قانون الإدارة المحلية لسه موجود فى المجلس.. وأول ما تتفقوا هنطلع مشروع القانون تانى".

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