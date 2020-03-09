المؤتمر يشيد بتأجيل فعاليات الثقافة حدادا على المناضلة زينب الكفراوى

وجه حامد الشناوى الأمين العام لحزب المؤتمر ونائب رئيس الحزب ووكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب الأسبق، التحية والتقدير للدكتورة ايناس عبد الدايم وزيرة الثقافة واللواء عادل الغضبان محافظ بور سعيد للتنسيق بينهما والاتفاق على تأجيل افتتاح فعاليات بورسعيد عاصمة الثقافة المصرية الذى كان مقررا لها الانطلاق، أمس الأحد، إلى موعد آخر يحدد لاحقا حدادا على وفاة المناضلة البورسعيدية الكبيرة زينب الكفراوى.





وقال "الشناوى" فى بيان له، ان هذا الاتجاه من وزارة الثقافة ومحافظة بور سعيد قوبل بارتياح كبير وواسع النطاق من جماهير بور سعيد بمختلف انتماءاتهم واتجاهاتهم السياسية والحزبية والشعبية مناشدا الدكتورة ايناس عبد الدايم باستكمال جميلها باطلاق اسم المناضلة البورسعيدية الراحلة العظيمة زينب الكفراوى على هذه الفعاليات.



