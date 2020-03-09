الحكومة البريطانية تتحدى كورونا وتؤكد استمرار الفعاليات الرياضية

أعلنت الحكومة البريطانية، اليوم الاثنين، عدم اعتزامها إلغاء أية فعاليات رياضية في الوقت الحالي، في ضوء انتشار فيروس كورونا المستجد.





وردًا على سؤال حول ما إذا كانت الحكومة تخطط لإلغاء الفعاليات والمسابقات الرياضية، أشار المتحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إلى حضور الأخير، أمس الأول، مباراة لكرة القدم الأمريكية بين إنجلترا وويلز، في تلميح إلى عدم اعتزام لندن اتخاذ تدابير بهذا الصدد، بحسب ما أفادت صحيفة "التليجراف" البريطانية عبر موقعها الإلكتروني.





وأعلنت وزارة الصحة البريطانية، في وقت سابق من اليوم، ارتفاع عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد في البلاد إلى 319 حالة، بعدما تم تشخيص 46 حالة جديدة منذ صباح الأمس، فيما توفي 3 أشخاص متأثرين بإصابتهم.





وألغت الخطوط الجوية البريطانية منخفضة التكاليف "إيزي جيت"، اليوم، عددا من الرحلات من المملكة المتحدة إلى إيطاليا بعد القيود الإضافية التي فرضتها الحكومة الإيطالية بهذا الصدد.





وقال ديفيد نابارو، المبعوث الخاص لمنظمة الصحة العالمية بشأن كورونا المستجد، إن الحكومة ستنظر في اتخاذ تدابير للحد من تفشي الفيروس، بما فيها الحد من تجمعات الأشخاص في الحانات وأماكن العبادة وغيرها، فضلا عن الفعاليات الكبرى.