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رياضة

النصر يتخطى الزرقا بهدفي أوشا وبابا في القسم الثاني

الإثنين 09/مارس/2020 - 06:26 م
فريق النصر
فريق النصر
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عبدالله هشام
حقق فريق النصر الفوز الثاني على التوالي له خارج ملعبه بتغلبه على الزرقا بهدفين دون رد وحصد ثلاث نقاط غاية في الأهمية في مشواره هذا الموسم بدوري القسم الثاني المجموعة الثانية.

وقدم النصر بقيادة سيد عيد مباراة قوية منذ الدقائق الأولي حتي النهاية وشهدت تألق معظم اللاعبين وتمكن محمد عبد الناصر اوشا في إحراز الهدف الأول من رأسية رائعة في منتصف الشوط الأول وتمكن بابا ابراهيم فاي من إضافة الهدف الثاني في الدقيقة 55 من مراوغة لمدافع الزرقا وتصويبه رائعة .

ورفع النصر رصيده من النقاط إلى 25 نقطة في المركز الخامس وتجمد رصيد الزرقا عند 9 نقاط في المركز الأخير .

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