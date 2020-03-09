AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

إيران.. كورونا يصيب مسئولا بالهلال الأحمر.. وينهي حياة أحد كبار تلاميذ الخميني

الإثنين 09/مارس/2020 - 06:30 م
صدى البلد
Advertisements
حسام رضوان
أفادت وسائل إعلام إيرانية بإصابة مجتبى أكبري، المدير التنفيذي لجمعية الهلال الأحمر الإيرانية في مازندران بفيروس كورونا الجديد.

وقالت "إيران إنترناشونال" إن مجتبى يخضع في الوقت الحالي للحجر الصحي في منزله.

وذكر الصحف الإيرانية أن آية الله شيخ رضا محمدي، أحد تلاميذ الخميني، توفي متأثرا بإصابته بفيروس كورونا.

وتوفي قائد شرطة مدينة كرج الإيرانية في العاصمة طهران، إثر الإصابة بفيروس كورونا الجديد كما توفي  ضابط بالحرس الثوري الإيراني في مدينة كرمنشاه  بعد إصابته بالمرض.

وبلغ عدد وفيات كورنا  في إيران بحسب الإحصاءات الرسمية 237، فيما أصيب 7161 آخرون.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

النظام الإيراني يخفي الحقيقة.. مصادر تكشف الأرقام الحقيقية لـ مصابي فيروس كورونا في قم

3 إصابات.. إيران تنقل عدوى فيروس كورونا إلى أفغانستان

رقم صادم لعدد المشتنبه في إصابتهم بفيروس كورونا بإيران

بسبب كورونا.. إيران تلغي صلاة الجمعة في 23 مدينة بينها العاصمة

عدوى كورونا تطال مسؤولي إيران.. تعرف على أبرز المشاهير ضحايا ومصابي الفيروس

أنباء عن إصابة النائب الأول للرئيس الإيراني بفيروس كورونا

ترشيحاتنا

من الحجر الصحي.. فنان شهير يكشف حقيقة إصابته بـ فيروس كورونا.. شاهد

مفاجأة.. النقاز يوسط نجما كبيرا للعودة للزمالك

ظهور فيروس جديد أشد فتكا من كورونا في إيران.. برلماني يكشف الحقيقة

قرار جديد .. منع الشيشة في كل مقاهي السعودية بسبب كورونا

عاجل .. 43 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا في ايران

نصائح لمعرفة العمر الافتراضي لكاوتش السيارة وكيفية المحافظة عليه.. صور

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حقيقة موت كورونا بالشمس والماء الحار

أبو العروسة.. سيد رجب فى جلسة تصوير خاصة بعدسة "صدى البلد" من الأقصر

تجنبها فورًا.. حقيقة الإصابة بفيروس كورونا من الشيشة