إيران.. كورونا يصيب مسئولا بالهلال الأحمر.. وينهي حياة أحد كبار تلاميذ الخميني

أفادت وسائل إعلام إيرانية بإصابة مجتبى أكبري، المدير التنفيذي لجمعية الهلال الأحمر الإيرانية في مازندران بفيروس كورونا الجديد.





وقالت "إيران إنترناشونال" إن مجتبى يخضع في الوقت الحالي للحجر الصحي في منزله.





وذكر الصحف الإيرانية أن آية الله شيخ رضا محمدي، أحد تلاميذ الخميني، توفي متأثرا بإصابته بفيروس كورونا.





وتوفي قائد شرطة مدينة كرج الإيرانية في العاصمة طهران، إثر الإصابة بفيروس كورونا الجديد كما توفي ضابط بالحرس الثوري الإيراني في مدينة كرمنشاه بعد إصابته بالمرض.



