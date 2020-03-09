بني سويف بعد التعادل : مازالت الأمور في الملعب

أكد محمد الواضح ، المشرف على فريق بني سويف عقب نهاية مباراة فريقه أمام الإعلاميين والتي انتهت بالتعادل، أن بني سويف كان الأفضل على مدار الشوطين لذا استحق الفوز وبهذه النتيجة الكبيرة .





وأشار “الواضح“ بأن لقاء الإعلامين كان صعبا و سوء التوفيق و الأخطاء التحكيمية حرمتنا من الثلاث نقاط و اللاعبون كانوا يقاتلون حتى آخر لحظة و لم يدخروا جهد.









واختتم حديثه بأن النتيجة مقبولة لأننا مازلنا فى الصدارة و وسعنا الفارق عن الألمونيوم أحد المنافسين المباشرين إلى ٣ نقاط.





وأن مازالت الأمور بين يدى اللاعبين لحسم الصعود للدورى الممتاز.





يذكر أن قد استطاع فريق بني سويف التعادل أمام فريق الإعلاميين بهدف لكل فريق بعد أن استطاع فريق الأعلاميين خطف هدف المبادرة ، ولكن سرعان ماعاد فريق بني سويف وأدرك التعادل .



