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رياضة

الألومنيوم بعد الخسارة: لم نفقد الأمل وسنقاتل من أجل الصعود

الإثنين 09/مارس/2020 - 07:13 م
نادي الألومنيوم
نادي الألومنيوم
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كتب: رباب الهوارى
أكد صلاح صالح المشرف علي الفريق بنادي الألومنيوم الرياضي ، أن الأمل في الصعود إلي الدورى الممتاز  مازال قائما ،وأن الفارق ٣ نقاط عن المتصدر فريق البنك الأهلي وفريق بني سويف.

 كان الألومنيوم قد خسر  أمام بترول أسيوط بهدف للاشئ، في المباراة التي أقيمت علي استاد بترول أسيوط ، ضمن منافسات الجولة السابعة عشر بدورى القسم الثانى بمجموعة الصعيد .

 وقال "صلاح صالح " إن الأمل في الصعود للدورى الممتاز مازال موجودا، رغم الخسارة أمام بترول أسيوط ،ولكن لم نفقد الأمل وسنقاتل من أجل الصعود الي الدورى الممتاز ،لأن الفارق ٣ نقاط فقط ".

وأختتم المشرف علي الفريق حديثه،بأن الصعود لم يحسم بعد ، ومازال هناك ٥ مواجهات قوية لفرق المربع الذهبي ، والألومنيوم  قادر على الصعود".

ويحتل الألومنيوم المركز الثالث برصيد ٣٢ نقطة وبفارق ٣ نقاط عن اصحاب المركز الاول والثانى .

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