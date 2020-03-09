الألومنيوم بعد الخسارة: لم نفقد الأمل وسنقاتل من أجل الصعود

أكد صلاح صالح المشرف علي الفريق بنادي الألومنيوم الرياضي ، أن الأمل في الصعود إلي الدورى الممتاز مازال قائما ،وأن الفارق ٣ نقاط عن المتصدر فريق البنك الأهلي وفريق بني سويف.





كان ا لألومنيوم قد خسر أمام بترول أسيوط بهدف للاشئ، في المباراة التي أقيمت علي استاد بترول أسيوط ، ضمن منافسات الجولة السابعة عشر بدورى القسم الثانى بمجموعة الصعيد .





وقال "صلاح صالح " إن الأمل في الصعود للدورى الممتاز مازال موجودا، رغم الخسارة أمام بترول أسيوط ،ولكن لم نفقد الأمل وسنقاتل من أجل الصعود الي الدورى الممتاز ،لأن الفارق ٣ نقاط فقط ".





وأختتم المشرف علي الفريق حديثه،بأن الصعود لم يحسم بعد ، ومازال هناك ٥ مواجهات قوية لفرق المربع الذهبي ، والألومنيوم قادر على الصعود".





ويحتل الألومنيوم المركز الثالث برصيد ٣٢ نقطة وبفارق ٣ نقاط عن اصحاب المركز الاول والثانى .



