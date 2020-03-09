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رياضة

بني سويف يرفض اللعب على ملعب المدينة الرياضية بدمو

الإثنين 09/مارس/2020 - 07:11 م
نادي بني سويف
نادي بني سويف
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كتب: رباب الهوارى
رفض مسئولي مجلس ادارة نادي بني سويف الرياضي ،بقيادة علي سليم رئيس النادي ،اللعب علي ملعب نادي مصر للمقاصة بالمدينة الرياضية بدمو بدلا من ملعب الأسيوطي الفرعي رقم “1” بدورى القسم الثانى بمجموعة الصعيد .

وصرح محمد الواضح المشرف علي الفريق بأن مسئولي مجلس ادارة بني سويف بقيادة علي سليم رئيس النادي قد رفضوا خوض لقاء الفريق أمام فريق الفيوم بالجولة التاسعة عشر بدورى القسم الثانى ،والتى كان مقررا لها أن تقام علي ملعب الأسيوطي الفرعى ،ذلك الملعب الذي اختاره فريق الفيوم وأخبر أتحاد الكره بذلك بداية الموسم .

وأشار الواضح بأنه لايوجد سبب لنقل باقي مواجهات فريق الفيوم علي ملعب المدينة الرياضية بدمو .

ولذلك فقد ارسلنا خطابا لاتحاد الكره ولجنة المسابقات نخبرهم برفضنا اللعب  ،من منطلق مبدأ تكأفأ الفرص .

واختتم حديثه بأن فريق الفيوم أختار منذ بداية الموسم ملعب  الاسيوطي  الفرعى ،واستاد الفيوم ،ولايوجد سبب لنقل باقي المواجهات بملعب دمو .

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