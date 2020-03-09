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فن

في عيد ميلادها .. سر خناقة نسرين أمين مع المخرج محمد سامي

الإثنين 09/مارس/2020 - 06:33 م
نسرين امين
نسرين امين
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قسم الفن
يوافق اليوم 9 مارس عيد ميلاد الفنانة نسرين أمين التي ولدت في مثل هذا اليوم عام 1984.

بدأت نسرين أمين مشوارها الفني عام 2008 على يد المخرج يسري نصر الله، ومن خلال هذه السطور التالية تعرف على سبب خلاف المخرج محمد سامي وزوجته الفنانة مي عمر مع نسرين أمين.

شن المخرج محمد سامى هجوما شرسا على الفنانة نسرين أمين بعد حضوره فعاليات مهرجان الإسكندرية المسرحي، ليعيد للأذهان أحداث الأزمات الماضية التي جمعت بينهما عقب عرض مسلسل "الأسطورة" في رمضان 2016. 

البداية كانت من المخرج محمد سامى الذى كشف لـ "صدى البلد" عن أزمته مع الفنانة  نسرين أمين بعد مشاركتها فى مسلسل "الأسطورة" واتهامه بحذف مشاهد لها لحساب زوجته الفنانة مى عمر التى قدمت شخصية "شهد"، وهو الأمر الذى دفعه للرد عليها قائلا "نسرين أمين اتهمتنى بانحيازى لزوجتى مي عمر في المسلسل وادعائها حذف بعض المشاهد لها يعد أمرا غير منطقى واعتبره نوعا من الغيرة من زوجتى مى عمر".

يذكر ان آخر أعمال الفنانة نسرين امين فيلم ولاد رزق الجزء الثاني الذي تم عرضه في نهاية عام 2019.
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