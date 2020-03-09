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تكنولوجيا

بعد تعليق الدراسة في السعودية .. طرق الاستفادة من نظام بلاك بورد وكيفية تحميله

الإثنين 09/مارس/2020 - 07:13 م
بلاك بورد
بلاك بورد
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كريم جمال
تصدر هاشتاج #بلاك_بورد فى الساعات القليلة الماضية قائمة التريند والأكثر بحثًا على مواقع الإنترنت والتواصل الاجتماعى المختلفة، بعدما قررت المملكة العربية السعودية الاعتماد عليه بشكل كامل عقب تعليق الدراسة ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

بلاك بورد نظام تعليمى متاح فى الجامعات السعودية منذ تسعينيات القرن الماضى، يجعل الطالب فى واقع افتراضى كأنه يتابع محاضراته ويستوعب المناهج عن بعد، بالإضافة لتقديم الواجبات والاختبارات والتقارير.

ويوفر نظام بلاك بورد عرض المناهج من خلال العروض والصور والفيديوهات لكافة الطلبة مع مراعاة اختلاف الفروق الفردية، ومن أهم ميزاته أنه بسيط ولا يحتاج لخبرة في التشغيل ويدعم اللغة العربية والإنجليزية، ويعمل علي أجهزة الكمبيوتر وهواتف أندرويد و آيفون.

ويقدم بلاك بورد المقررات والمواد التعليمية وتقييم مستوى الطالب ومع تميزه بسهولة التصفح، من أجل تخفيف العبء عن الطلبة والمعلمين، وتوفير ميزة التواصل بين الطرفين وهما فى المنزل عن طريق محاكاة العملية التعليمية.

ولكى تعتمد علي نظام بلاك بورد، عليك الدخول أولًا عبر هذا الرابط، سيظهر لك خياران للتحميل، الأول لتحميل التطبيق لنظام تشغيل ويندوز من هنا، والثانى لنظام تشغيل ماك من هنا.
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