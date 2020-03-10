خلال زيارته الميدانية.. الكومي يكشف تطورات محطة الزهراء للخيول الأصيلة

قام النائب محمد الكومي عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن بدائرة عين شمس، بزيارة لمتابعة أحوال محطة الزهراء للخيول العربية الأصيلة حيث قابل الدكتورة نجلاء رضوان رئيس الإدارة المركزية لتربية الخيول العربية بمحطة الزهراء الخيول التابعة للهيئة الزراعية المصرية بوزارة الزراعة، للوقوف على أحوال المحطة.





وأوضح الكومي في بيان له، أنه تبين من خلال المستندات أن المحطة في تطور مستمر وحالة الخيول ممتازة وغذاء الخيول متوفر جدا وكذلك جميع أنواع اللقاحات والأغراض الطبية، وقد سجلت المحطة في عام ٢٠١٩ أعلى أرباح، بالإضافة إلى نجاح مهرجان الخيول العربية الأخير، الذي حقق إشادات كبيرة واسعة في الأوساط الإعلامية والصحفية.





والجدير بالذكر أن محطة الزهراء للخيول تعد واحدة من أكبر المحطات المصدرة للخيول في العالم، وهي الأولى في الشرق الأوسط، ومصر من حيث المساحة، والكفاءة البيطرية واحتوائها على سلالات عريقة، وقد أنشئت عام 1928، على مساحة 60 ألف فدان بهدف الحفاظ على الخيول المصرية، وهي تتبع وزارة الزراعة، وتعتبر أقدم محطات الخيول في العالم.





وتستضيف المحطة مهرجان الخيول العربية الأصيلة، والذي يعقد في نوفمبر من كل عام وهو مهرجان عالمي يلفت أنظار العالم كله لمنطقة عين شمس،وتشرف محطة الزهراء على 12 ألف مزرعة خيول، وتضم 5 عائلات عربية أصيلة،وهي الأولى عالميًا في تصدير الخيول العربية، وتضم 500 رأس من الخيول تمثل أهم سلالات الخيول العربية.



