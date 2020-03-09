السياحة تدشن خطا ساخنا لـ الإبلاغ عن حالات كورونا.. اعرف الرقم

أخطرت وزارة السياحة والآثار غرفة الغوص والأنشطة البحرية باتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية ورفع درجة الاستعداد والجاهزية لمنع دخول كورونا المستجد الى البلاد بالتنسيق مع أجهزة الدولة المعنية .





أفادت وزارة السياحة فى خطابها الموجة لـ غرفة الغوص والأنشطة البحرية أنه تم تخصيص خط ساخن رقم 105 للابلاغ عن اى سائح قادم الى مصر وذلك خلال 14 يوم "فترة حضانة المرض" يحدث له ارتفاع فى درجة الحرارة وكذلك المخالطين العاملين بالمنشآت السياحية .





وأضافت الوزارة في خطابها إلى أنه تم التوجيه لمديريات الشئون الصحية بجميع المحافظات للتنسيق لإجراء دورات تدريبية للمسئولين الطيبين بالفنادق السياحية الواقعة بنطاق المحافظة وكذلك إمدادهم بالبوسترات والكتيبات الخاصة بالإجراءات الوقائية من فيروس الكورونا المستجد .





من جانبها ذكرت غرفة الغوص و الانشطة البحرية أعضائها بـ نصائح من منظمة الصحة العالمية بشأن فيروس كورونا وكيف تحمي نفسك والأخرين من المرض، حرصًا على سلامتكم وسلامة من حولكم.