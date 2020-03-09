AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

السياحة تدشن خطا ساخنا لـ الإبلاغ عن حالات كورونا.. اعرف الرقم

الإثنين 09/مارس/2020 - 06:39 م
فيروس كورونا - ارشيفية
فيروس كورونا - ارشيفية
Advertisements
محمد الاسكندرانى
أخطرت وزارة السياحة والآثار غرفة الغوص والأنشطة البحرية باتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية ورفع درجة الاستعداد والجاهزية لمنع دخول كورونا المستجد الى البلاد  بالتنسيق مع أجهزة الدولة المعنية .

أفادت وزارة السياحة فى خطابها الموجة لـ غرفة الغوص والأنشطة البحرية أنه تم تخصيص خط ساخن رقم 105 للابلاغ عن اى سائح قادم الى مصر وذلك خلال 14 يوم "فترة حضانة المرض" يحدث له ارتفاع فى درجة الحرارة وكذلك المخالطين العاملين بالمنشآت السياحية .

وأضافت الوزارة في خطابها إلى أنه تم التوجيه لمديريات الشئون الصحية بجميع المحافظات للتنسيق لإجراء دورات تدريبية للمسئولين الطيبين بالفنادق السياحية الواقعة بنطاق المحافظة وكذلك إمدادهم بالبوسترات والكتيبات الخاصة بالإجراءات الوقائية من فيروس الكورونا المستجد .

من جانبها ذكرت غرفة الغوص و الانشطة البحرية أعضائها بـ نصائح من منظمة الصحة العالمية بشأن فيروس كورونا وكيف تحمي نفسك والأخرين من المرض، حرصًا على سلامتكم وسلامة من حولكم.

السياحة تدشن خطا ساخنا لـ الإبلاغ عن حالات كورونا.. اعرف الرقم
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

سائحة تايوانية السبب.. التفاصيل الكاملة لـ اكتشاف 12 حالة كورونا جديدة بمصر

فيديوجراف.. اكتشاف 12 حالة كورونا فى مصر بباخرة نيلية.. إليكم التفاصيل

بعد استقبال 14 حالة مصابة بكورونا.. مدير مستشفى النجيلة يطمئن المصريين

ننشر خط سير الحالة التايوانية المتسببة في إصابة 12 مصريا بـ كورونا

الصحة العالمية توضح حقيقة غلق المدارس بمصر

تحرك عاجل لصحة أسوان بعد واقعة باخرة الكورونا.. صور

ترشيحاتنا

عاجل .. 43 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا في ايران

أبرز المعلومات عن الاستادات المرشحة لاستضافة نهائي دوري أبطال إفريقيا

قرارات سعودية لمكافحة كورونا ومنع انتشاره داخل البلاد..تفاصيل

رسميًا.. السعودية تغير مدة الأذان والإقامة وصلاة الجمعة.. تفاصيل

للمقبلين على الشراء.. مقارنة بين تويوتا كورولا toyota corolla و ميتسوبيشي لانسر mitsubishi lancer .. صور

وزيرة الصحة عن زيارتها للصين.. تعرفنا على تجربتها فى مكافحة كورونا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حقيقة موت كورونا بالشمس والماء الحار

أبو العروسة.. سيد رجب فى جلسة تصوير خاصة بعدسة "صدى البلد" من الأقصر

تجنبها فورًا.. حقيقة الإصابة بفيروس كورونا من الشيشة