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توك شو

زوجة شهيد: فخورة به وبـ سيرته الطيبة.. فيديو

الإثنين 09/مارس/2020 - 07:10 م
صدى البلد
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هاني حسين
قالت نهى عبد السلام زوجة الشهيد العميد على أحمد فهمي، إنها فخورة بما قدمه زوجها  طوال فترة خدمته وأنه ضحى بحياته للحفاظ على أمن واستقرار مصر.

وأضافت نهى عبد السلام  في حوارها  في برنامج " اليوم " المذاع  على قناة " دي إم سي"، :"  الحمد لله على إرادة ربنا، وفخورين بزوجي وسيرته الطيبة"، مضيفة:"  ابني فاكر كل شيء عن والده لانه كان مرتبط بوالده بشكل كبير"

ومن جانبه عبر ياسين علي نجل الشهيد العميد علي أحمد فهمي، عن فخره بوالده الشهيد الذي ضحى بروحه لحماية مصر والحفاظ على استقرارها، وذلك في ذكرى يوم الشهيد.

وأضاف ياسين على:"  ابويا ضحى بنفسه لحماية الشعب المصري  وأشعر بسعادة بالغة لقيامه بذلك وفخور بوالدي".

وتابع ياسين على:"  بفتكر ايام لما كان بيقعد معايا وكنت بنزل الشغل معه وكنت اشاهد طريقة  تعامله مع الناس وكنت أسأله على حاجات كتير .".

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