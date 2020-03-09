أسوان تستعد لانطلاق فعاليات الحملة القومية لترشيد استهلاك المياه

تواصل الأجهزة المعنية بمحافظة أسوان إجراءاتها التنسيقية إستعدادًا لإنطلاق فعاليات الحملة القومية لترشيد إستهلاك المياه، والتى تقام خلال الفترة من 15 إلى 22 مارس الحالى تحت رعاية اللواء أشرف عطية محافظ الإقليم.







وفى هذا الإطار عقد الدكتور أحمد شعبان نائب محافظ أسوان إجتماعًا حضره عدد من ممثلى الوزارات والجهات المعنية بالحملة القومية لترشيد إستهلاك المياه، والتى ستقام تحت شعار "كل نقطة بتفرق" وهم ممثلي شركة المياه والصرف الصحى والأزهر الشريف والأوقاف والتربية والتعليم والشباب والرياضة والثقافة والتنمية المحلية والتضامن الاجتماعي وجهاز شئون البيئة والموارد المائية والرى والمجلس القومى للمرأة وشركة كيما أسوان الراعى الرسمى للحملة وقيادات طبيعية.





ومن جانبه صرح المهندس رفعت إسماعيل رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسوان بأن فعاليات الأسبوع المائي سوف تقام في منطقة كيما جنوب مدينة أسوان وتتضمن تنفيذ سلسلة من ندوات التوعية وورش العمل والأنشطة التفاعلية لطلبة المدارس وتنظيم زيارات منزلية لحل شكاوى المواطنين فيما يخص مياه الشرب والصرف الصحي.





وأضاف أن الفعاليات تشمل أيضًا تنظيم معسكر نظافة وتجميل وتشجير وتوحيد خطبة الجمعة يوم ٢٠ مارس المقبل ليكون موضوعها عن ترشيد إستهلاك المياه بجميع المساجد، وأيضا توحيد عظة الأربعاء الموافق ١٨ مارس بجميع الكنائس للحث على ترشيد إستهلاك المياه.





أما ختام الفعاليات فيتضمن ماراثون رياضي على كورنيش النيل ثم تنظيم احتفالية كبرى بقاعة عروس النيل للمؤتمرات بمدينة أسوان تزامنا مع الإحتفال باليوم العالمي للمياه في ٢٢ مارس.





ومن جانبه أعرب الدكتور مهندس جمال إسماعيل محمد العضو المنتدب للشئون الفنية بشركة الصناعات العضو المنتدب للشئون الفنية بشركة الصناعات الكيماوية المصرية "كيما" عن ترحيبه بتنظيم الاسبوع المائي في منطقة كيما المأهولة بالسكان، وذلك ضمن دورنا المجتمعي فى خدمة أهالى مناطق عزب كيما، وفى إطار توجيهات رئيس الجمهورية بضرورة تكثيف حملات التوعية بأهمية ترشيد استهلاك المياه بإعتبارها من أهم أهداف التنمية المستدامة ٢٠٣٠.