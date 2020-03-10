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برلمان

بيان برلماني عاجل لوزيري التنمية المحلية والنقل.. تعرف على السبب

الثلاثاء 10/مارس/2020 - 05:56 ص
مجلس النواب
مجلس النواب
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أحمد أيمن
تقدم النائب إبراهيم نظير، عضو مجلس النواب بأسيوط، ببيان عاجل إلى وزيري التنمية المحلية والنقل بشأن رصف الطرق المؤدية إلى دير المحرق "مسار العائلة المقدسة" بالقوصية وتحديدا طريق القوصية - مير  والذي أصبحت حالته فى منتهى السوء وترتب على ذلك وقوع العديد من الحوادث والتى أدت إلى الكثير من الإصابات والوفيات.

كما طالب نظير في طلبه، بضرورة وسرعة تنفيذ ازدواج طريق" أسيوط - ديروط " الذى تقع عليه العديد من الحوادث أيضا والتى أدت إلى وفاة 2000 مواطن وأكثر من عشرة آلاف حالة إصابة خلال ثلاثون شهرا فقط.
 
ونوه النائب إلى أنه تقدم بطلب إلى الدكتورة هالة السعيد -  وزيرة التخطيط والتنمية الإقتصادية، من أجل تتفيذ إزدواج طريق أسيوط الزراعى مرفق به ملف كامل يحتوى على مقايسة معتمدة من هيئة الطرق والكبارى لتنفيذ المشروع بالإضافة إلى مستندات رسمية صادرة من وزارة الصحة - بناء على طلبنا - بعدد الوفيات والاصابات خلال آخر ٣٠ شهر  لدعم الطلب وكذلك جدول مفصل بأعداد المفقودين والمصابين من أبناء محافظة اسيوط وتم ادراج المشروع بخطة الدولة العاجلة منذ عام ٢٠١٨ ولم يتم التنفيذ حتى تاريخه.
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