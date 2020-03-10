بيان برلماني عاجل لوزيري التنمية المحلية والنقل.. تعرف على السبب

تقدم النائب إبراهيم نظير، عضو مجلس النواب بأسيوط، ببيان عاجل إلى وزيري التنمية المحلية والنقل بشأن رصف الطرق المؤدية إلى دير المحرق "مسار العائلة المقدسة" بالقوصية وتحديدا طريق القوصية - مير والذي أصبحت حالته فى منتهى السوء وترتب على ذلك وقوع العديد من الحوادث والتى أدت إلى الكثير من الإصابات والوفيات.





كما طالب نظير في طلبه، بضرورة وسرعة تنفيذ ازدواج طريق" أسيوط - ديروط " الذى تقع عليه العديد من الحوادث أيضا والتى أدت إلى وفاة 2000 مواطن وأكثر من عشرة آلاف حالة إصابة خلال ثلاثون شهرا فقط.