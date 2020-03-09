طلاب جامعة عين شمس يقدمون الدعم النفسي لمرضى مستشفى سرطان الثدي

نظمت كلية الصيدلة بجامعة عين شمس زيارة ميدانية إلى مستشفى سرطان الثدي التابعة لمعهد الأورام القومي - جامعة القاهرة بالتجمع الأول، تحت رعاية الدكتور مها فاروق عبد الغني عميد الكلية وإشراف قسم الكيمياء الحيوية لطلاب المستوي الرابع والخامس ببرنامج التصميم الدوائي يومي الاثنين ٩ مارس و الاثنين ١٩ مارس المقبل





وأكدت الدكتورة نادية حمدي رئيس قسم الكيمياء الحيوية بأن العدد بكل زيارة ٢٥ طالبا.





أشارت إلى أن الهدف من الزيارة هو زيادة الدعم النفسي لمرضي المستشفي والاطلاع علي التحاليل الإكلينيكيه ودلالات الأورام التي يتم استخدامها التشخيصي ومتابعة الحالات كتطبيق لدراسة الكيمياء الحيوية الإكلينيكية بالقسم وتفعيل الزيارات الميدانية.